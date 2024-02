Beursblik: ForFarmers overtreft verwachtingen ruimschoots Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in 2023 beduidend beter gepresteerd dan verwacht. Dit oordeelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam donderdag in een rapport. Volgens Degroof werden de verwachtingen overtroffen, vooral dankzij de lager dan voorziene operationele kosten. "Dit biedt vertrouwen dat de EBITDA in 2024 verder kan aantrekken. De EBITDA-groei van 32 procent in de tweede jaarhelft van 2023 bevestigt dat een ommekeer in gang is gezet", aldus De Boer. Op basis van de jaarresultaten, verwacht de analist zijn EBITDA-taxaties voor dit jaar en volgend jaar met circa 5 procent te verhogen. "We realiseren ons daarbij wel dat een deel van de lagere kosten te danken is aan lagere marktprijzen, die moeilijk te voorspellen zijn." "We zijn tevreden met de nieuwe CEO en hebben er vertrouwen in dat hij de transitie van het bedrijf goed kan leiden. De resultaten over de tweede jaarhelft laten zien dat de veranderingen hun vruchten afwerpen. De kosten werden verlaagd en ForFarmers verwelkomde meer klanten." De marktontwikkelingen blijven volgens De Boer evenwel uitdagend, met weinig zicht op verbetering. Degroof handhaafde het Houden advies op ForFarmers met een koersdoel van 3,20 euro. Het aandeel daalde donderdagochtend met 3,7 procent tot 2,37 euro. Bron: ABM Financial News

