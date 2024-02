Beursblik: meevallend kwartaal en marge bij Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Besi heeft een erg sterk vierde kwartaal achter de rug. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING donderdag in een rapport. De omzet en EBIT vielen respectievelijk 7 en 18 procent hoger uit dan verwacht. "Maar de outlook voor het eerste kwartaal kwam onder de verwachtingen uit", voegde Hesselink toe. Daar staat wel tegenover dat de brutomarge zich goed blijft ontwikkelen, aldus de analist. Hij denkt dat dit laatste zwaarder zal wegen dan de tegenvallende outlook voor dit kwartaal. Per saldo noemde Hesselink de toon in het persbericht van Besi positief. ING heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 145,00 euro. Het aandeel steeg donderdag met 14,1 procent naar 177,55 euro. Bron: ABM Financial News

