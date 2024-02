AEX flink hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag flink hoger geopend. Kort na opening van de beurs, koerste de AEX 1,1 procent hoger op 856,17 punten. Onder de hoofdfondsen steeg ASML met 4,3 procent en ASMI zelfs met 6,6 procent na sterke cijfers van Nvidia woensdag nabeurs. Unilever verloor juist 1,5 procent, maar noteerde ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalde het aandeel slechts beperkt. Sectorgenoot Nestlé kwam vanochtend met cijfers. Er was nog geen koers tot stand gekomen in het aandeel Besi, dat vanochtend ook met cijfers kwam. De Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector overtrof de eigen outlook ruimschoots, maar rekent voor het lopende eerste kwartaal op een lagere omzet. In de AMX gingen de handen op elkaar voor de cijfers van Aalberts. Het aandeel steeg met 10,4 procent, nadat het bedrijf de verwachtingen overtrof. Jefferies verwacht dat de consensus voor 2024 omhoog kan. Arcadis schreef 2,0 procent bij na cijfers. AMG verloor juist 4,0 procent. De resultaten van AMG vielen volgens Berenberg mee, te danken aan eenmalige meevallers, maar de outlook viel tegen. Vivoryon won onder de kleinere aandelen 2,5 procent. ForFarmers en Nedap verloren respectievelijk 2,6 en 0,9 procent na het openen van de boeken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.