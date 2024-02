Flink hogere opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een overtuigend hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 1,3 procent in het groen. Woensdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent lager op 846,79 punten.

Beleggers kijken vooral naar de sterke bedrijfsresultaten van Nvidia, naast de Fed-notulen van de laatste vergadering van de centrale bank, waaruit bleek dat veel Fed-leden bang zijn om de rentes te snel te verlagen.

In het vierde kwartaal boekte Nvidia een omzet van 22,1 miljard dollar, een stijging van 265 procent op jaarbasis. Nvidia hanteerde zelf een outlook van circa 20 miljard dollar en analisten geraadpleegd door FactSet mikten op 20,4 miljard dollar.

Voor het lopende kwartaal rekent Nvidia op een omzet van 24,0 miljard dollar. De markt rekende op een omzetverwachting voor dit kwartaal van ruim 22 miljard dollar.

De Aziatische beurzen wisten vanochtend al te profiteren van het positieve sentiment op Wall Street woensdag nabeurs en koersten overtuigend hoger, waarbij vooral chipaandelen de weg omhoog vonden. De Japanse beurs tikte de hoogste stand in meer dan 34 jaar aan, een mijlpaal in het herstel van de bubbel die de Japanse economie decennialang in de greep hield.

De cijfers van Nvidia van woensdag nabeurs waren een indicatie van de kracht van de huidige AI-golf, waarbij grote techbedrijven als Microsoft, Google en Apple volledig lijken in te zetten op de nieuwe technologie, waar de hardware van Nvidia voor nodig is.

De aandacht ging woensdagavond ook uit naar de notulen van de laatste Fed-vergadering. Uit de notulen bleek dat de functionarissen van de Amerikaanse centrale bank vrees hebben om te snel te handelen. Slechts twee bankiers wezen op de risico's die gepaard gaan met het te lang handhaven van een al te restrictief beleid. De leden van de Fed oordeelden wel dat de beleidsrente in deze verkrappingscyclus waarschijnlijk op zijn hoogste niveau noteert.

Wanneer de centrale bank overweegt wel te gaan beginnen met het verlagen van de rente, bleef onduidelijk. Voorzitter Jerome Powell zei na de bijeenkomst dat de Fed de rente mogelijk langzamer zal verlagen of het proces zal vertragen als de inflatie hardnekkiger zou blijken te zijn. De rente zou daarentegen sneller kunnen worden verlaagd als de arbeidsmarkt verzwakt of als sprake is van een "zeer, zeer overtuigende lagere inflatie".

"De markt probeert tegelijk in de pas te lopen met de recente uitspraken van Fed-leden", aldus CIO Dana D'Auria van Envestnet. "We zullen de eerste renteverlagingen niet zo snel zien als gedacht."

De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, waarbij zorgen over de vraag naar ruwe olie af werden gewogen tegen het opwaartse risico van conflicten in het Midden-Oosten, waaronder Houthi-aanvallen op de scheepvaart en de oorlog tussen Israël en Hamas.

"De aanhoudende zorgen over een vertraging van de mondiale consumptie [vooral uit China] beperken elk groot opwaarts potentieel van de olieprijzen", aldus grondstoffenstrategen Ewa Manthey en Warren Patterson van ING. Geopolitieke conflicten en productiebeperkingen van de OPEC+ "hebben de olieprijzen voorlopig binnen een krappe handelsmarge gehouden", voegden ze eraan toe.

De april-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,87 dollar hoger op 77,91 dollar. In de Aziatische handel steeg de olieprijs vanochtend met 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0832. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0820 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0812 op de borden.

De aandacht vandaag gaat verder uit naar de nodige bedrijfscijfers vanuit Europa en de samengestelde inkoopmanagersindices.

Bedrijfsnieuws

BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal van 2023 de eigen outlook ruim overtroffen, maar rekent voor het lopende eerste kwartaal op een lagere omzet. Donderdag zei Besi voor het lopende kwartaal te rekenen op een omzetdaling van 5 tot 15 procent op kwartaalbasis, met een brutomarge van 64 tot 66 procent.

Aalberts heeft in 2023 de omzetgroei zien vertragen ten opzichte van een jaar eerder. De vrije kasstroom schoot met 152 procent wel omhoog tot een recordniveau van 423 miljoen euro, dankzij positieve veranderingen in het werkkapitaal. Verder ging het dividend met 2 procent omhoog.

AMG heeft in het vierde kwartaal van 2023 de winstgevendheid zien dalen, vooral door de lagere prijzen voor lithium, en waarschuwde dat de marktomstandigheden in 2024 nog slechter zullen zijn.

Arcadis heeft in het vierde kwartaal van 2023 het operationele bedrijfsresultaat zien stijgen dankzij een hogere omzet. Het orderboek bedroeg ultimo 2023 3,16 miljard euro.

ForFarmers heeft transitiejaar 2023 afgesloten met lagere resultaten en kondigde een verlaging van het dividend aan.

Nedap heeft over 2023 de resultaten zien aantrekken en verhoogde het dividend. Nedap verwacht over 2024 een hogere omzet te realiseren, gedreven door de verwachte ontwikkelingen in de tweede jaarhelft.

Nolet heeft na het verstrijken van de na-aanmeldingsperiode 75,8 procent van de aandelen Lucas Bols in handen.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.981,80 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 38.612,24 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.580,87 punten.