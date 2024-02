Meer omzet voor Nedap over 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft over 2023 de resultaten zien aantrekken en verhoogde het dividend. Dat meldde het concern uit Groenlo donderdag voorbeurs in een kwartaalupdate. "In 2023 heeft Nedap weer een stap vooruit gezet", aldus CEO Ruben Wegman. "Met onze toegenomen concurrentiekracht hebben we de leidende positie in de vier kernmarkten uitgebreid en nieuwe groeimogelijkheden gecreëerd." De omzet steeg afgelopen jaar met 14 procent naar 262,4 miljoen euro. De terugkerende omzet steeg met 19 procent en maakte 32 procent van de totale omzet uit. Over 2022 was dit nog 31 procent. Het operationeel resultaat steeg op jaarbasis met 16 procent naar 27,3 miljoen euro. De operationele marge trok aan van 10,3 naar 10,4 procent. Nedap werd in de tweede helft van het boekjaar wel geraakt door eenmalige posten die verband hielden met een terugval bij proposities. Het nettoresultaat steeg van 18,7 miljoen over 2022 naar 21,6 miljoen euro afgelopen jaar. Nedap stelt een dividend over 2023 voor van 3,20 euro per aandeel, 0,20 euro meer dan een jaar eerder. Outlook Nedap verwachtte donderdag over 2024 een hogere omzet te realiseren, gedreven door de verwachte ontwikkelingen in de tweede jaarhelft. De groeiambities zoals geformuleerd in het Step Up!-programma werden donderdag door Nedap gehandhaafd, waarmee nog altijd gemikt wordt op een operationele marge richting de 15 procent, met inachtneming van een mogelijke vertraging van circa een jaar als gevolg van marktvolatiliteit. Bron: ABM Financial News

