Meer omzet en resultaat voor Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het vierde kwartaal van 2023 het operationele bedrijfsresultaat zien stijgen dankzij een hogere omzet. Dit bleek donderdag uit cijfers van het advies- en ingenieursbureau. De omzet steeg van 861 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022 naar 941 miljoen euro het afgelopen kwartaal, een plus van 9 procent. Autonoom was de groei 6,5 procent. De operationele EBITA steeg met 25 procent van 86 miljoen naar 107 miljoen euro, met een marge van 11,4 procent. Analisten rekenden volgens een door ABM Financial News ingeziene bedrijfsconsensus op een netto-omzet van 963 miljoen euro. De autonome groei zou vermoedelijk terugvallen van 11,2 naar 7,6 procent. De operationele EBITA zou volgens de analisten zijn gestegen van 87 naar 103 miljoen euro. De vrije kasstroom kwam in het vierde kwartaal uit op 208 miljoen euro, tegenover 146 miljoen euro vorig jaar, een toename van 42 procent. Het orderboek bedroeg ultimo 2023 3,16 miljard euro. Over het hele jaar bedroeg de operationele EBITA 391 miljoen euro tegen 294 miljoen euro in 2022. De nettowinst steeg met 22 procent tot 160 miljoen euro op een omzet van 3,76 miljard euro, tegenover 3,02 miljard euro in 2022, ofwel een stijging van 25 procent. Autonoom groeide de omzet afgelopen jaar met 9,0 procent. Arcadis stelt voor over 2023 een dividend uit te keren van 0,85 euro per aandeel, een stijging met 26 procent ten opzichte van het dividend over 2022. Groeiplannen In november vorig jaar formuleerde Arcadis de groeiplannen voor de dan komende drie jaar. Arcadis denkt tussen 2024 en 2026 een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 tot en met 9 procent te kunnen realiseren met een aantrekkende operationele EBITA-marge van minimaal 12,5 procent in 2026. Arcadis beloofde aandeelhouders om 30 tot 40 procent van de operationele nettowinst uit te keren als dividend, zonder de investment grade kredietwaardigheid in gevaar te laten komen. De schuldratio zal tussen de 1,5 en 2,5 liggen. Deze groeiplannen werden destijds door analisten ambitieus genoemd. info@abmfn.nl

