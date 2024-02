Aziatische beurzen overtuigend hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten donderdag overtuigend hoger, nadat Nvidia woensdagavond de verwachtingen wist te overtreffen en het aandeel nabeurs met 9 procent steeg. De Japanse Nikkei-index won maar liefst 2,0 procent op 39.029,56 punten. Daarmee noteerde de index de hoogste stand in meer dan 34 jaar, een mijlpaal in het herstel van de bubbel die de Japanse economie decennialang in de greep hield. De koerswinsten werden aangejaagd door buitenlandse beleggers die te spreken zijn over veranderingen die zijn doorgevoerd in de corporate governance bij Japanse bedrijven, terwijl de Chinese beurzen juist aan populariteit inboeten. "Pessimisme over China, zorgde ervoor dat beleggers met hun geld naar Japan gingen", aldus analisten. Vanochtend werd bekend dat de Japanse economie bijna tot stilstand is gekomen in februari. Dit bleek uit de voorlopige inkoopmanagerscijfers. In Shanghai won de belangrijkste index 0,8 procent op 2.973,07 punten, terwijl de Hang Seng-index eveneens 0,8 procent steeg tot 16.638,03 punten. Bron: ABM Financial News

