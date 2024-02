Rivian schrijft opnieuw rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rivian heeft het afgelopen kwartaal een iets kleiner verlies geboekt. Dat bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen. "Rivian blijft gefocust op kostenefficiëntie, wat heeft geresulteerd in een significante verbetering van de operationele efficiëntie in 2023", zei de fabrikant in een toelichting op de cijfers. Rivian boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 1,3 miljard dollar, als resultaat van de levering van 13.972 voertuigen. De aangepaste EBITDA kwam uit op 1,1 miljard dollar negatief, tegenover 1,5 miljard negatief een jaar eerder. Onder de streep boekte de fabrikant een nettoverlies van 1,5 miljard dollar, in vergelijking met een verlies van 1,7 miljard dollar in 2022. In heel 2023 realiseerde het concern een omzet van 4,4 miljard dollar en werden er 50.122 trucks afgeleverd. Het nettoverlies bedroeg 5,4 miljard dollar, tegen 6,8 miljard dollar in 2022, terwijl de aangepaste EBITDA werd uitkwam op 4,0 miljard dollar negatief. Dat was een verlies van 5,2 miljard dollar in 2022. Outlook Rivian verwacht dit jaar 57.000 trucks te produceren. De fabrikant mikt op 1,8 miljard dollar aan investeringen en de aangepaste EBITDA wordt geraamd op 2,7 miljard dollar negatief. Het aandeel Rivian noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 14 procent lager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.