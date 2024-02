Beursblik: Europese cijferseizoen valt tot nu toe tegen

(ABM FN-Dow Jones) Het cijferseizoen in Europa valt tot nu toe tegen, met een negatieve groei en weinig positieve verrassingen. Dit schreef Bank of America woensdag in een rapport.

Volgens de analisten van de Amerikaanse bank heeft inmiddels meer dan 40 procent van de bedrijven gerapporteerd. En tot nu toe daalde de winst per aandeel in het vierde kwartaal met 11 procent op jaarbasis. Dat is een flinke verslechtering ten opzichte van de nulgroei die eerder nog werd gemeten. Wel is het beter dan de krimp van 13 procent die door de analistenconsensus werd verwacht.

Met een omzetmeevaller van 37 procent en een winstmeevaller van 48 procent, is dit het slechtste kwartaal in jaren, aldus Bank of America.

Analisten hebben hun winstverwachtingen voor 2024 en 2025 inmiddels met 4 en 3 procent verlaagd.

Wel merkten de analisten op dat bedrijven die met meevallende cijfers komen, hiervoor stevig worden beloond met een koersstijging op de dag van publicatie. De meeste meevallers waren tot nog toe te vinden in de sectoren tech en telecom. Bij bouwmaterialen en verzekeraars waren de prestaties het zwakst volgens de Amerikaanse bank.