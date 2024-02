Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld, in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 491,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 17.132,43 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 7.816,37 punten. De Britse FTSE daalde 0,8 procent naar 7.656,48 punten.

De Europese aandelenmarkten wachten af of de notulen van vanavond wat houvast kunnen bieden voor het toekomstige rentebeleid van de Fed, waarvan duidelijk lijkt dat de centrale bank in maart de rente niet verhoogt. Speculaties over juni als eerste moment worden steeds luider.

De voormalig voorzitter van de Fed van New York, Bill Dudley, gaf maandag in een column bij Bloomberg News de waarschuwing dat de huidige bandbreedte van 5,25 tot 5,50 niet afdoende is de inflatie, die in januari weer opliep, terug te brengen naar de doelstelling van 2,0 procent.

Voor vanmiddag staat alleen het voorlopige consumentenvertrouwen uit de eurozone over februari op de agenda.

Olie noteerde woensdag lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 76,82 dollar, terwijl voor een april-future Brent 82,13 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0800. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0816 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0810 op de borden.

Bedrijfsnieuws

HSBC heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar 153 miljoen dollar verlies geleden, nadat het de waarde van zijn belang in een grote Chinese bank had afgeschreven. De bank liet een optimistische toon horen over haar rentebaten. Het verwacht dat deze inkomsten in 2024 minstens 41 miljard dollar zullen bedragen, vergeleken met ongeveer 35,8 miljard dollar vorig jaar, toen een stijging van 18 procent op jaarbasis. HSBC noteerde 8,0 procent lager.

Rio Tinto deed het over het volledige boekjaar met het onderliggend resultaat en dividend beter dan verwacht. Volgens zakenbank Jefferies voert de mijnbouwer een risicomijdende strategie met een conservatief investeringsbeleid. Rio blijft afhankelijk van grondstofprijzen, maar met stabiele kosten en een oplopende vraag in de komende jaren, ziet de toekomst er volgens de bank niet zo somber uit. Rio Tinto noteerde 1,9 procent lager.

Het Zwitserse handelshuis in grondstoffen Glencore zag de jaarwinst over 2023 75 procent lager uitkomen ten opzichte van 2024 na een daling van de prijs voor steenkool. De onderneming laat een aandeleninkoop achterwege. Glencore noteerde 5,3 procent lager.

Fresenius heeft volgens Citi Research een conservatieve outlook naar buiten gebracht die ook onder de consensus uitkwam, terwijl de resultaten van de onderneming beter waren dan voorzien. De koers noteerde 1,7 procent hoger.

Wolters Kluwer heeft over 2023 de omzet en de winst zien stijgen, terwijl het dividend verder werd verhoogd. Het databedrijf kondigde woensdag ook weer een nieuw aandeleninkoopprogramma aan, ter waarde van 1 miljard euro. Het aandeel koerste 1,3 procent lager.

Carrefour heeft in 2023 de omzet met meer dan 10 procent zien stijgen, terwijl de winst nog harder steeg en het dividend flink werd verhoogd, zo bleek dinsdagavond. Carrefour besloot om het dividend met 55 procent te verhogen naar 0,87 euro per aandeel. Ook kondigde de supermarktketen een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 700 miljoen euro. Het aandeel noteerde 5,8 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde dinsdag 0,6 procent tot 4.975,51 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.563,80 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 15.630,78 punten.