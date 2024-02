AEX doet opnieuw een stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed woensdagochtend opnieuw een stap terug, mede door de rode koersborden op Wall Street dinsdagavond.

Rond de klok van half twaalf noteerde de AEX 0,2 procent lager op 846,02 punten.

Dinsdag daalden de beurzen in de VS en volgens investment manager Simon Wiersma van ING besloten beleggers gisteren in aanloop naar de cijfers van het inmiddels op twee na grootste beursbedrijf ter wereld Nvidia, om wat winst te nemen op andere IT-aandelen na de rally in de afgelopen maanden.

Vanuit Azië kwam vandaag weinig hulp. Het beeld was daar verdeeld met herstel op de Chinese beurzen, maar Japan had het juist wat lastiger nadat bleek dat het ondernemersvertrouwen van Japanse producenten, gemeten door Tankan, in februari onder nul is gedaald. Dat is de eerste negatieve uitslag sinds april vorig jaar. Het goede nieuws vanuit Japan was dat export stevig blijft stijgen, vooral naar China, en dat leidde tot een onverwacht handelsoverschot.

Verder zal vandaag op macro-economisch gebied de aandacht uitgaan naar de wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS en het consumentenvertrouwen gedurende februari. Verder zal vanavond ook de Federal Reserve de notulen publiceren van de laatste rentevergadering en hopen beleggers meer inzicht te krijgen over de verwachte rentedalingen. Deze verwachtingen zijn recentelijk aanzienlijk getemperd mede door de taaie inflatiecijfers in de VS. Volgens de CME FedWatch Tool liggen de verwachtingen nu meer in lijn met die van de Fed zelf en rekent men op 3 of 4 rentedalingen van 25 basispunten in 2024.

Maar vanavond zal de aandacht vooral opgeëist worden door de cijfers van Nvidia, de chipfabrikant die vorig jaar de Magnificent 7 aanvoerde met een koerswinst van meer dan 200 procent en ook dit jaar inmiddels alweer 44 procent kon bijschrijven. Kan het bedrijf, dat volop profiteert van de AI-hype, investeerders en analisten weer verrassen?, vraagt Wiersma van ING zich af. Wat hem betreft is er weinig twijfel over de groeikansen van het Amerikaanse chipbedrijf, "maar kan het ook aan de explosieve groei van de vraag voldoen? "

De prijs van een vat Brent olie daalde gedurende de ochtend met 0,6 procent naar 81,83 dollar per vat . Handelaren wegen de zorgen over productieverlagingen en aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee af tegen de somberdere verwachtingen voor de Amerikaanse renteverlagingen.

De tienjaarsrentes in de VS en Europa bewogen deze ochtend nauwelijks in aanloop naar de notulen van de Fed vanavond en de euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0794.

Stijgers en dalers

Besi ging vanochtend aan kop met een winst van 1,1 procent gevolgd door Prosus met een winst van 0,7 procent.

Wolters Kluwer verloor 1,5 procent, hoewel het bedrijf over 2023 de omzet en de winst heeft zien stijgen, terwijl het dividend verder werd verhoogd. Wolters Kluwer voorziet voor 2024 een groei van de aangepaste winst per aandeel van 5 tot 9 procent. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 26,4 tot 26,8 procent en een aangepaste vrije kasstroom van circa 1,15 tot 1,20 miljard euro. UBS sprak van solide resultaten.

De grootste daler was Philips met een verlies van 2,6 procent.

In de AMX kon Fugro ruim 6 procent bijschrijven op hogere volumes. Volgens analist Corné van Zeijl van Cardano heeft ABN AMRO vandaag de verwachtingen voor de bodemonderzoeker verhoogd.

JDE Peet's verloor daarentegen ruim 5 procent. JDE Peet’s heeft in de tweede helft van 2023 de omzet zien aantrekken, terwijl de winstdruk afnam ten opzichte van de eerste zes maanden van afgelopen jaar. Echter, voor het lopende jaar mikt JDE op een autonome omzetgroei die aan de onderkant van de middellangetermijndoelstelling van 3 procent. Jefferies zei wel de afgegeven outlook moeilijk op waarde te kunnen schatten vanwege de onzekere plannen rond Rusland. ING sprak zelfs van een tegenvaller. Het enige lichtpuntje vanochtend was dat het dividend van 0,70 euro per aandeel conform verwachting was en dat JDE het dividend in 2024 stabiel wil houden, aldus ING.

Smallcapper Ebusco steeg 2 procent, terwijl Heijmans 0,7 procent daalde.