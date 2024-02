Valuta: euro licht aangetrokken

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag dicht op 1,08 dollar na dinsdagavond en woensdagmorgen daar nog boven te hebben genoteerd.

"Het draait vandaag om de notulen van de Fed", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Alles dat de markt daaruit haalt en kan interpreteren als terughoudend kan leiden tot een stijging van de dollar, al dan niet tijdelijk. Wij denken dat de Fed op zijn vroegst in juni de rente verlaagt en ook dat de risico's van de euro, ondanks het recente herstel ten opzichte van de dollar, aan de onderkant liggen", aldus Mevissen.

De markt zal vanavond in de notulen over de vergadering in januari vooral uitkijken naar eventuele negatieve punten en, indien afdoende aanwezig, speculeren op een renteverhoging. De voormalig voorzitter van de Fed van New York, Bill Dudley, gaf maandag in een column bij Bloomberg News de waarschuwing dat de huidige bandbreedte van 5,25 tot 5,50 niet afdoende is de inflatie, die in januari weer opliep, terug te brengen naar de doelstelling van 2,0 procent.

In Canada ging de inflatie in januari nog van 3,4 naar 2,9 procent, het laagste peil sinds juni en aanzienlijk onder de verwachte 3,3 procent, zo bleek dinsdagmiddag. Op maandbasis was er een vlakke ontwikkeling, waar een plus van 0,4 procent was verwacht. In december daalde de prijzen al met 0,3 procent.

De valutamarkt heeft, net als dinsdag, ook woensdag macro-economisch weinig om handen met alleen het voorlopige consumentenvertrouwen uit de eurozone over februari.

Het jaarverslag van de Deutsche Bundesbank wordt woensdag in bijzijn van bankpresident Joachim Nagel door het Duitse kabinet besproken.

Fed-bestuurder Michelle Bowman houdt woensdag een toespraak.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0800 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8564 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2609 dollar. De dollar noteerde woensdag nagenoeg onveranderd op 1,3526 Canadese dollar.

