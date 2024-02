Beursblik: ING verhoogt koersdoel Fagron

(ABM FN) ING heeft woensdag het koersdoel voor Fagron verhoogd van 18,50 naar 19,50 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Stijn Demeester.

Volgens de analist werden de resultaten van Fagron in de tweede helft van 2023 gekenmerkt door aanhoudende sterke prestaties in de VS. Daar stond echter een onverwachte en stevige margedaling van 260 basispunten in Europa tegenover. ING schreef die daling toe aan nieuwe regels voor de vergoedingen van medicijnen in Polen.

Naar aanleiding van de resultaten van Fagron voerde Demeester kleine wijzigingen door in zijn taxaties voor Fagron. Hij verhoogde de verwachting voor de REBITDA voor 2024 en 2025 met 2,5 en 1 procent, wijzend op de verwachte hogere autonome omzet- en winstgroei in Noord-Amerika dankzij aanhoudende rugwind door tekorten aan geneesmiddelen.

Ook is Demeester positief over de verwachte bijdrage van het onlangs verworven London Specialist Pharmacy. Hiermee betreedt het bedrijf de bereidingenmarkt in het Verenigd Koninkrijk. Daar staat tegenover dat Demeester rekening houdt met zwakkere marges in Europa door de ontwikkelingen op de Poolse markt.

Met het nieuwe koersdoel van 19,50 euro wordt Fagron gewaardeerd tegen een premie van 30 procent ten opzichte van een vergelijkbare groep middelgrote farmaceutische leveranciers en distributeurs. Die premie is volgens Demeester gerechtvaardigd, gezien de sterke positie van Fagron in de Amerikaanse markt voor steriele bereidingen. Wel tekende de analist aan dat de autonome groei soms wat wispelturig is.

Het aandeel Fagron noteerde woensdagochtend 0,1 procent lager op 18,07 euro.