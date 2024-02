Beursblik: KBC Securities twijfelt aan ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het advies voor ASMI verlaagd van Houden naar Reduceren met een koersdoel van 432,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Thibault Leneeuw. Veel aanjagers voor de omzet staan op recordniveaus en zullen naar verwachting afkomen. "Hoewel we het sterke momentum op korte termijn erkennen, zijn er veel risico's", waarschuwde Leneeuw. Op basis van de huidige vooruitzichten moeten of de halfgeleiderfabrikanten meer gaan investeren, of moeten de marktprognoses omlaag. Zelfs in het meest optimistische scenario ziet Leneeuw maar ruimte voor het aandeel AMSI tot 549 euro, wat slechts een paar euro boven de huidige koers is. "Dit sterkt ons in ons Reduceren advies." Het aandeel daalde woensdagochtend met 0,7 procent tot 538,90 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.