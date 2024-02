Rode cijfers voor HSBC na afschrijving

Bericht delen via:

(ABM FN) HSBC heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar 153 miljoen dollar verlies geleden, nadat het de waarde van zijn belang in een grote Chinese bank had afgeschreven.

De bank heeft 3 miljard dollar afgeschreven op het belang van 19 procent in de Bank of Communications. HSBC gaat ervan uit dat de waarde ongeveer 21,2 miljard dollar bedraagt, wat nog steeds aanzienlijk hoger is dan de marktwaarde van de aandelen van BoCom.

Het waarderen van de BoCom-aandelen is lange tijd een hoofdpijndossier geweest voor de Britse bank. "We blijven vertrouwen houden in de veerkracht van de Chinese economie en de groeimogelijkheden op het vasteland van China op de middellange tot lange termijn", aldus de bank.

Ondanks de afschrijving bedroeg de winst van HSBC over heel 2023 ongeveer 22,4 miljard dollar. Dat was 56 procent hoger dan de winst over 2022, maar wel lager dan wat analisten hadden verwacht.

De bank reserveerde vorig jaar 3,4 miljard dollar voor verwachte kredietverliezen, deels vanwege haar blootstelling aan de vastgoedsector van China.

HSBC zei dat het voor 2 miljard dollar aan aandelen zal inkopen. Het heeft ook een interimdividend van 0,31 dollar per aandeel goedgekeurd.

Outlook

De bank liet een optimistische toon horen over haar rentebaten. Het verwacht dat deze inkomsten in 2024 minstens 41 miljard dollar zullen bedragen, vergeleken met ongeveer 35,8 miljard dollar vorig jaar, toen een stijging van 18 procent op jaarbasis.

In Londen verloor het aandeel vanochtend 6,0 procent.