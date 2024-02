Lichtrode opening AEX, verlies Wolters Kluwer en JDE Peet's na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag toch lager geopend. De AEX daalde met 0,1 procent naar 847,94 punten. In de AEX bleven de winsten beperkt tot minder dan een procent voor koploper Prosus en AkzoNobel. Wolters Kluwer verloor 2 procent, hoewel het bedrijf over 2023 de omzet en de winst heeft zien stijgen, terwijl het dividend verder werd verhoogd. Wolters Kluwer voorziet voor 2024 een groei van de aangepaste winst per aandeel van 5 tot 9 procent. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 26,4 tot 26,8 procent en een aangepaste vrije kasstroom van circa 1,15 tot 1,20 miljard euro. In de AMX won Fugro 2,6 procent. JDE Peet's daarentegen verloor bijna 5 procent. JDE Peet’s heeft in de tweede helft van 2023 de omzet zien aantrekken, terwijl de winstdruk afnam ten opzichte van de eerste zes maanden van afgelopen jaar. Echter, voor het lopende jaar mikt JDE op een autonome omzetgroei die aan de onderkant van de middellangetermijndoelstelling van 3 procent. Jefferies zei wel de afgegeven outlook moeilijk op waarde te kunnen schatten vanwege de onzekere plannen rond Rusland. Smallcap CM.com steeg 2 procent, terwijl Acomo 0,8 procent daalde. Bron: ABM Financial News

