Beursblik: weinig verrassingen bij JDE Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in 2023 een iets hoger dan voorziene omzet geboekt, terwijl de winst conform verwachting was. Dit oordeelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. De analisten merkten op dat het aandeel JDE in aanloop naar de cijfers zwak presteerde en dit jaar al 5 procent lager staat. "We verwachten dat het volumeherstel in Europa genoeg zal zijn om de weg omhoog te vinden", aldus de analisten. Jefferies vindt wel de afgegeven outlook moeilijk op waarde te schatten vanwege de onzekere plannen rond Rusland. De analisten denken dan ook dat de toelichting die JDE later vandaag aan analisten geeft, vooral zal gaan over de impact van Rusland dit jaar, het volumeherstel in Europa en de laatste marktontwikkelingen. Jefferies heeft een Houden advies op JDE Peet's met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 23,16 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.