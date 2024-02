Lichtgroene opening AEX verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Kort na acht uur noteerden de futures op de AEX 0,2 procent in het groen.

De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, nadat vooral de technologiefondsen onder druk stonden in aanloop naar de cijfers van Nvidia van vanavond nabeurs.

Vanuit Azië zal er vandaag bij de opening in Europa weinig hulp komen. Het beeld was daar verdeeld met herstel op de Chinese beurzen, maar Japan had het juist wat lastiger nadat bleek dat het ondernemersvertrouwen van Japanse producenten, gemeten door Tankan, in februari onder nul is gedaald. Dat is de eerste negatieve uitslag sinds april vorig jaar. Het goede nieuws vanuit Japan was dat export stevig blijft stijgen, vooral naar China, en dat leidde tot een onverwacht handelsoverschot.

Verder zal vandaag op macro-economisch gebied de aandacht uitgaan naar wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS en het consumentenvertrouwen gedurende februari. Verder zal vanavond ook de Federal Reserve de notulen publiceren van de laatste rentevergadering en hopen beleggers meer inzicht te krijgen over de verwachte rentedalingen. Deze verwachtingen zijn recentelijk aanzienlijk getemperd mede door de taaie inflatiecijfers in de VS.

Maar vanavond zal de aandacht vooral opgeëist worden door de cijfers van Nvidia. De chipfabrikant die vorig jaar de Magnificent 7 aanvoerde met een koerswinst van meer dan 200 procent en ook dit jaar inmiddels alweer 44 procent kon bijschrijven.

"De nervositeit onder beleggers loopt richting de kwartaalcijfers van Nvidia een beetje op. De verwachtingen zijn hooggespannen. Kan het bedrijf, dat volop profiteert van de AI-hype, investeerders en analisten weer verrassen?", vraagt investment manager Simon Wiersma van ING zich af. Wat hem betreft is er weinig twijfel over de groeikansen van het Amerikaanse chipbedrijf, "maar kan het ook aan de explosieve groei van de vraag voldoen? "

De prijs van een vat Brent olie steeg vanochtend fractioneel naar 82,44 dollar per vat en herwon zo wat terrein na de verliezen van dinsdag.

De tienjaarsrentes in de VS en Europa bewogen deze ochtend nauwelijks en de euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0808.

Bedrijfsnieuws

JDE Peet’s heeft in de tweede helft van 2023 de omzet zien aantrekken, terwijl de winstdruk afnam ten opzichte van de eerste zes maanden van afgelopen jaar, zo bleek woensdag uit cijfers van de koffiespecialist. "We hebben het jaar 2023 afgesloten met een sterke tweede jaarhelft", zei CEO Fabien Simon, wijzend op een groeiversnelling van de autonome omzet en de aangepaste EBIT. "We houden een voet aan de grond in Europa, terwijl we in China met dubbele cijfers groeien." Echter, voor het lopende jaar mikt JDE op een autonome omzetgroei die aan de onderkant van de middellangetermijndoelstelling van 3 tot 5 procent ligt.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde dinsdag 0,6 procent tot 4.975,51 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.563,80 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 15.630,78 punten.