Verdeeld beeld Azië maar herstel in China

(ABM FN-Dow Jones) De markten in Azië lieten woensdag een verdeeld beeld zien, na de verliezen dinsdag in de VS, mede doordat de koersdaling van Nvidia, voorafgaand aan de kwartaalcijfers vanavond, gisteren tot winstnemingen in de technologiesector leidde.

De beurs in Shanghai steeg desondanks met 2,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong won 2,6 procent. De Nikkei daalde echter met 0,3 procent en de Kospi index in Seoul verloor ook 0,3 procent.

Ondanks de verliezen op Wall Street wisten de Chinese aandelen te herstellen. Het herstel in Hongkong werd vooral gedreven door vastgoed-, technologie- en gezondheidszorgaandelen.

De Japanse Nikkei 225 moest terrein prijsgeven, nadat het ondernemersvertrouwen van Japanse producenten, gemeten door Tankan, in februari onder nul is gedaald. Dat is de eerste negatieve uitslag sinds april vorig jaar.

De Japanse hoofdgraadmeter noteerde ondanks deze kleine terugval nog steeds rond zijn all time high, ondanks dat de Japanse economie vorige week in een technische recessie belandde.

Het verdeelde sentiment lijkt over te waaien naar Europa en de VS waar de futures voor de Eurostoxx 50 0,1 procent hoger noteerden en de futures in de VS licht in het rood stonden.