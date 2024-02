Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van de notulen van de Federal Reserve en cijfers van Nvidia. De Chinese beurzen hebben vanochtend de wind in de rug.

IG voorziet een openingsverlies van 5 punten voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een daling van 10 punten voor de Britse FTSE 100.

De beurzen eindigden dinsdag ook al overwegend lager, ondanks een verrassend agressieve verlaging van de belangrijkste rentetarieven in China. Sowieso staan de centrale banken deze week weer centraal, met de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve op woensdag, gevolgd door die de van de ECB op donderdag.

"Hoewel de notulen [van de Fed] waarschijnlijk geen schokkende onthullingen zullen opleveren, kunnen ze enig licht werpen op de omstandigheden waarnaar de Fed op zoek is voordat het begint met het verlagen van de rente", zei CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

Barclays heeft in het vierde kwartaalcijfers een nettoverlies geboekt, vooral door een stijging van de operationele kosten. Barclays wil in 2024 een zogeheten return on tangible equity, de RoTE, van meer dan 10,0 procent realiseren. Voor 2026 ligt de doelstelling daarvoor op meer dan 12,0 procent. In 2023 was dit 10,6 procent. Het aandeel Barclays steeg bijna 9,0 procent.

Antofagasta zou in 2025 nog wel eens met een negatieve kasstroom te maken kunnen krijgen nu de onderneming in 2025 meer gaat investeren dan verwacht, aldus RBC Capital Markets. De resultaten van de mijnbouwer kwamen overeen met de verwachtingen. De koers noteerde circa 0,7 procent hoger.

Heineken zou volgens RBC Capital Markets meer aan marketing moeten doen. De bank zette het aandeel op de verkooplijst, terwijl het koersdoel werd verlaagd van 85,00 naar 75,0 euro. Heineken sloot 1,5 procent lager.

Deutsche Bank en UBS verlaagden het koersdoel voor Umicore. Het aandeel daalde 2,0 procent.

Bayer is van plan om over 2023 een veel lager dividend uit te keren, om zo de schulden van het bedrijf aan te pakken. Dit meldde het Duitse concern maandag nabeurs. Bayer sloot 0,4 procent hoger.

Air Liquide heeft de nettowinst zien stijgen en werd positiever over de toekomstige marge. Beleggers reageerden positief. Het aandeel steeg ruim 8,0 procent.

Halfgeleideraandelen hadden het lastig. Zo daalde ASMI in Amsterdam met 4,6 procent, verloor Infineon in Frankfurt 1,8 procent en daalde STMicroelectronics in Parijs met 2,0 procent.

Euro STOXX 50 4.760,28 (-0,1%)

STOXX Europe 600 491,90 (-0,1%)

DAX 17.068,43 (-0,1%)

CAC 40 7.795,22 (+0,3%)

FTSE 100 7.719,21 (-0,1%)

SMI 11.456,96 (+0,5%)

AEX 848,28 (-0,9%)

BEL 20 3.668,88 (-0,4%)

FTSE MIB 31.701,48 (+0,1%)

IBEX 35 10.038,20 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood, na dinsdag lager te zijn gesloten.

Na de winstcijfers van retailreuzen Home Depot en Walmart gisteren, maakte de markt zich op voor de notulen van de Fed, die vanavond verschijnen, waarbij beleggers zullen proberen nieuwe inzichten te krijgen over de waarschijnlijke timing van renteverlagingen.

Citi zei te verwachten dat de Fed-notulen waarschijnlijk in lijn zullen zijn met de afgegeven boodschap van recente Fed-sprekers dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar zal verlagen, maar "voorzichtig" zal zijn en dat pas begonnen zal worden met het verlagen van de rente als er meer vertrouwen is in een duurzame vertraging [van de inflatie] richting de 2 procent.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag in de VS bekend dat de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie in januari verder zijn gedaald. De Leading Economic Index daalde met 0,4 procent en kwam uit op 102,7.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 1,01 dollar lager op 78,18 dollar.

Op macro-economisch vlak staan woensdag verder twee publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen, gevolgd door de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Capital One neemt Discover Financial Services over voor 35,3 miljard dollar. Dit maakten de twee financiële dienstverleners uit de Verenigde Staten maandagavond laat bekend. Aandeelhouders van Discover krijgen 1,0192 Capital One-aandelen voor elk Discover-aandeel, wat neerkomt op een premie van 26,6 procent op basis van de slotkoers van Discover van 110,49 dollar op 16 februari 2024. Het aandeel Discover Financial Services steeg bijna 13,0 procent.

Home Depot behaalde in 2023 een lagere winst en omzet. De vergelijkbare winkelverkopen daalden met 3,2 procent. Ook in 2024 rekent Home Depot op een omzetdaling, met 1 procent. Het kwartaaldividend over 2023 werd met bijna 8 procent verhoogd naar 2,25 dollar per aandeel. De winst was in het vierde kwartaal wel beter dan verwacht, maar de vergelijkbare winkelverkopen in de VS bleken onder verwachting. Het aandeel daalde 0,1 procent.

Walmart wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te verslaan. 's Werelds grootste retailer kondigde ook de overname van de slimme tv-maker Vizio aan voor 2,3 miljard dollar of 11,50 dollar per aandeel. Verder werd het dividend, gecorrigeerd voor de aanstaande aandelensplitsing, met ruim 9 procent verhoogd. Het aandeel noteerde circa 3,0 procent hoger.

Medtronic heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt en verhoogde daarom de outlook voor heel het lopende boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse concurrent van Philips dinsdagmiddag. Het aandeel won bijna 1,0 procent.

De Amerikaanse aandelen van Barclays stegen bijna 12,0 procent, nadat de Britse bank bij de kwartaalcijfers bekendmaakte dat het tussen 2024 en 2026 minstens 12,6 miljard dollar terug wil laten terugvloeien naar aandeelhouders via een combinatie van dividenden en aandeleninkoop.

S&P 500 index 4.975,51 (-0,6%)

Dow Jones index 38.563,80 (-0,2%)

Nasdaq Composite 15.630,78 (-0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger.

Nikkei 225 38.232,86 (-0,3%)

Shanghai Composite 2.987,86 (+2,2%)

Hang Seng 16.652,11 (+2,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0814. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0810 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0818 op de borden.

USD/JPY Yen 149,95

EUR/USD Euro 1,0814

EUR/JPY Yen 162,16

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Januari (Jap)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Februari vlpg (eur)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Nvidia - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Rivian - Cijfers vierde kwartaal (VS)