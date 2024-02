Update: Besi overtreft eigen omzetverwachting

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal van 2023 de eigen outlook ruim overtroffen, maar rekent voor het lopende eerste kwartaal op een lagere omzet. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector.

CEO Richard Blickman meent dat Besi afgelopen jaar zijn marktpositie flink versterkte voor de volgende generatie AI en high-performance computing apparaten. Het aantal geïnstalleerde hybrid bonding systemen steeg tot meer dan 40 en het aantal klanten van 3 naar 9.

"We denken dat we in een vroege fase van een nieuwe upturn zitten", aldus Blickman donderdag.

In het vierde kwartaal steeg de omzet op kwartaalbasis met 29 procent naar 159,6 miljoen euro. De brutomarge kwam uit op 65,1 procent. De orderinstroom bedroeg afgelopen kwartaal 166,4 miljoen euro, bijna 31 procent meer dan in het derde kwartaal.

Voor het vierde kwartaal rekende Besi op een omzetstijging van 15 tot 25 procent op kwartaalbasis en een brutomarge tussen de 62 en 64 procent. De analistenconsensus samengesteld door Visible Alpha ging uit van een omzet van 149 miljoen euro met een brutomarge van 63,4 procent. De analisten rekenden verder op een orderinstroom van 151 miljoen euro.

De omzet in het derde kwartaal bedroeg 123,3 miljoen euro, een krimp van 24 procent op kwartaalbasis. De brutomarge kwam toen uit op 64,6 procent, een afname met 1 procentpunt. In het derde kwartaal ontving Besi voor 127,3 miljoen euro aan orders.

De operationele kosten stegen met 2,4 procent op kwartaalbasis naar 37,8 miljoen euro.

Netto verdiende Besi 54,9 miljoen euro.

In heel 2023 boekte Besi een omzet van 578,9 miljoen euro en kwam de nettowinst uit op 177,1 miljoen euro, dat was een daling van 26,4 procent.

Aan het einde van 2023 had Besi 413,5 miljoen euro in kas.

Besi stelt aandeelhouders voor om een dividend van 2,15 euro per aandeel uit te keren over 2023. Dat is een pay out van 94 procent.

Outlook

Donderdag zei Besi voor het lopende kwartaal te rekenen op een omzetdaling van 5 tot 15 procent op kwartaalbasis, met een brutomarge van 64 tot 66 procent.

Verder denkt Besi dat de operationele kosten dit kwartaal met 0 tot 5 procent zullen stijgen. Besi zal echter ook voor ongeveer 15 miljoen euro extra aan beloningen in aandelen uitkeren, waardoor de kosten nog veel harder zullen stijgen.

De analistenconsensus rekent op een kwartaalomzet van 155 miljoen euro en een brutomarge van 63,4 procent.

Volgens een analist die ABM Financial News donderdag raadpleegde, was de omzet in het vierde kwartaal een meevaller, maar de outlook voor het eerste kwartaal een kleine tegenvaller. Netto heffen die twee elkaar op.

Update: om reactie analist toe te voegen.