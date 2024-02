Beursblik: outlook Besi belangrijkste

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk de eigen outlook gehaald. Dit blijkt uit een rondvraag van ABM Financial News onder analisten.

Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetstijging van 15 tot 25 procent op kwartaalbasis, ofwel een omzet van 142 tot 154 miljoen euro. De brutomarge zal volgens het bedrijf tussen de 62 en 64 procent liggen.

De analistenconsensus samengesteld door Visible Alpha gaat uit van een omzet van 149 miljoen euro met een brutomarge van 63,4 procent. De analisten rekenen verder op een orderinstroom van 151 miljoen euro.

De omzet in het derde kwartaal bedroeg 123,3 miljoen euro, een krimp van 24 procent op kwartaalbasis. De brutomarge kwam uit op 64,6 procent, een afname met 1 procentpunt. In het derde kwartaal ontving Besi voor 127,3 miljoen euro aan orders. Dat was in tegenstelling tot de omzet en marge wel een toename, van net iets meer dan 13 procent.

Naast de cijfers zal er vooral veel worden gelet op de outlook die Besi voor het lopende eerste kwartaal geeft en wat het te zeggen heeft over hybrid bonding, de meest geavanceerde methode voor het assembleren van chips.

De consensus rekent op een omzet van 155 miljoen euro en een brutomarge van 63,4 procent.

ING wees erop dat sectorgenoot Kulicke & Soffa recent met een magere outlook kwam.

K&S verwacht een vlakke omzetontwikkeling op kwartaalbasis, terwijl de consensus rekening hield met een plus van 15 procent. Voor Besi verwacht ING een omzetkrimp van 3 procent in het eerste kwartaal, waarbij hybrid bonding een minder grote impact op de omzet zal hebben dan in het vierde kwartaal.

De analistenconsensus houdt nog rekening met een groei op kwartaalbasis van 4 procent voor Besi, aldus ING.

"Hoewel de update van K&S kan duiden op een trager cyclisch herstel, maken we ons geen zorgen over onze positieve visie op Besi voor de lange termijn", aldus de bank.

Ook Morgan Stanley heeft alle vertrouwen in de toekomst van Besi. De bank wees onlangs op de "optimistische visie" van TSMC op AI. En daarvan gaat Besi volgens de analisten profiteren.

Een door TSMC verwachte groei van minimaal 50 procent per jaar voor 'advanced packaging' "duwt onze taxaties voor hybrid bonding omhoog", schreven de analisten in hun rapport. Voor 2024 rekent de bank op het afleveren van 50 dergelijke machines en voor 2025 op een verdubbeling hiervan. De oude taxaties stonden op 40 en 90.

Ook bij Goldman Sachs zijn de analisten te spreken over de leidende positie van Besi in hybrid bonding. Deutsche Bank waarschuwde echter dat de markt misschien wel te optimistisch is over de vooruitzichten door de AI-fantasie. De Duitse bank denkt dat bepaalde segmenten zeker zullen profiteren van AI, maar de halfgeleidersector staat hierbij niet vooraan, denkt hij.

Veel belangrijker voor de halfgeleidermarkt in 2024 en 2025 is de vraag en de voorraden in de brede markt, maar ook bijvoorbeeld de ontwikkelingen in China, aldus Deutsche Bank.

Besi opent donderdag voorbeurs de boeken.