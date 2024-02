Wall Street wacht lichtrode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, na een lang weekend vanwege Presidents' Day op maandag, waardoor Wall Street gesloten bleef. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel 0,3 procent lager.

De indexen in New York eindigden vrijdag ook al lager en namen ook op weekbasis gas terug, nu een snelle renteverlaging door de Federal Reserve steeds meer uit het zicht raakt. Donderdag wist de S&P 500 zijn recordstand nog aan te scherpen.

Goldman Sachs heeft zijn koersdoel voor de S&P 500 inmiddels verhoogd tot 5.200 punten aan het einde van 2024. De bank werd ook positiever over de Amerikaanse economie.

Woensdagavond geeft de Fed de notulen van de laatste beleidsvergadering vrij. "De markten vonden deze vergadering destijds teleurstellend omdat voorzitter [Jerome] Powell niet echt aangaf dat er snel renteverlagingen zouden komen. Sindsdien lijkt de economische nieuwsstroom vanuit de VS deze houding te ondersteunen en te rechtvaardigen. Maar, enige vertraging betekent niet dat het niet zal gebeuren", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

De Chinese centrale bank verlaagde dinsdag de rente, maar dat gaf de Aziatische beurzen geen impuls. "De People's Bank of China moet een sterker medicijn toepassen om haar monetaire beleid te laten werken", oordeelde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Alleen de leidende economische indicatoren in de VS over de maand januari staan op de agenda. Die dalen al bijna twee jaar op rij.

Het cijferseizoen gaat dinsdag verder, met onder meer resultaten van Home Depot en Walmart.

Belangrijk voor de markt zijn de cijfers die Nvidia woensdagavond publiceert. Het aandeel stond dinsdag in de voorbeurshandel onder druk, wat suggereert dat beleggers voorzichtig zijn in aanloop naar de resultaten.

Dat er wat winst wordt genomen in de technologiefondsen vindt analist Corné van Zeijl van Cardano niet gek. De verwachtingen liggen extreem hoog, maar Nvidia wist het tot nu toe nog steeds waar te maken, aldus de analist.

Voor het vierde kwartaal verwachten analisten volgens FactSet een winst- en omzetgroei van honderden procenten. HSBC ziet echter beperkte ruimte voor verdere winstgroei in 2024.

De zogenaamde 'Magnificent 7'-aandelen, waar Nvidia onderdeel van is, "zijn nu meer waard dan bijna elk land ter wereld, volgens nieuw onderzoek van Deutsche Bank", zei Justin Blekemolen. "Dit legt een extra druk op deze bedrijven om te blijven presteren, terwijl het ook een risico vormt voor beleggers die een gediversifieerde portefeuille zoeken", volgens de beleggingsspecialist van Lynx.

De euro/dollar noteerde dinsdagmiddag op 1,0807. WTI-olie werd een procent goedkoper en kostte minder dan 78 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,29 procent.

Bedrijfsnieuws

Capital One neemt Discover Financial Services over voor 35,3 miljard dollar. Dit maakten de twee financiële dienstverleners uit de Verenigde Staten maandagavond laat bekend. Aandeelhouders van Discover krijgen 1,0192 Capital One-aandelen voor elk Discover-aandeel, wat neerkomt op een premie van 26,6 procent op basis van de slotkoers van Discover van 110,49 dollar op 16 februari 2024. Het aandeel Discover Financial Services noteerde dinsdag in de voorbeurshandel 14 procent hoger op 126,16 dollar.

Home Depot behaalde in 2023 een lagere winst en omzet. De vergelijkbare winkelverkopen daalden met 3,2 procent. Ook in 2024 rekent Home Depot op een omzetdaling, met 1 procent. Het kwartaaldividend over 2023 werd met bijna 8 procent verhoogd naar 2,25 dollar per aandeel. De winst was in het vierde kwartaal wel beter dan verwacht, maar de vergelijkbare winkelverkopen in de VS bleken onder verwachting. Het aandeel gaat dinsdag een ruim 2 procent lagere opening tegemoet.

Walmart wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te verslaan. 's Werelds grootste retailer kondigde ook de overname van de slimme tv-maker Vizio aan voor 2,3 miljard dollar of 11,50 dollar per aandeel. Verder werd het dividend, gecorrigeerd voor de aanstaande aandelensplitsing, met ruim 9 procent verhoogd. Het aandeel lijkt dinsdag 3 procent hoger te gaan openen.

Medtronic heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt en verhoogde daarom de outlook voor heel het lopende boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse concurrent van Philips dinsdagmiddag. Het aandeel steeg in de voorbeurshandel 5 procent.

De Amerikaanse aandelen van Barclays stegen voorbeurs ruim 6 procent, nadat de Britse bank bij de kwartaalcijfers bekendmaakte dat het tussen 2024 en 2026 minstens 12,6 miljard dollar terug wil laten terugvloeien naar aandeelhouders via een combinatie van dividenden en aandeleninkoop.

Slotstanden vrijdag

De S&P 500 daalde vrijdag 0,5 procent ten opzichte van de recordstand een dag eerder en sloot op 5.005,57 punten. De Dow Jones index sloot 0,4 procent in de min op 38.627,99 punten en de Nasdaq eindigde 0,8 procent lager op 15.775,65 punten.