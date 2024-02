Walmart overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het vierde kwartaal de omzet zien stijgen en wist ook de eigen verwachting voor het boekjaar te verslaan. Dit maakte 's werelds grootste retailconcern dinsdag voorbeurs bekend. Nu de inflatie en de rente nog steeds hoog zijn, wenden veel Amerikanen zich tot op waarde gerichte retailers zoals Walmart in een poging hun budget binnen de perken te houden en mede daardoor heeft het bedrijf een goed kwartaal achter de rug. "Ons team heeft een geweldig kwartaal geleverd en een sterk jaar afgesloten. We hebben de 100 miljard dollar aan e-commerce omzet overschreden en ons marktaandeel vergroot door onze klantervaring te verbeteren, zelfs tijdens de dagen met het hoogste volume in de aanloop naar de feestdagen", zei CEO Doug McMillon in een toelichting. CFO John David Rainey voegde toe dat de inflatie dit jaar vermoedelijk stabiel blijft, maar verwacht ook minder te kunnen profiteren van de hogere prijzen dan in het afgelopen jaar. Het afgelopen kwartaal behaalde Walmart een omzet van 173,4 miljard dollar, een stijging van 5,7 procent. Hier werd door analisten volgens FactSet rekening gehouden met 170,9 miljard dollar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 4,0 procent. In de periode van drie maanden die eindigde op 31 januari daalde het nettoresultaat van Walmart tot 5,49 miljard dollar of 2,03 dollar per aandeel, vergeleken met 6,28 miljard dollar, of 2,32 dollar per aandeel, in de periode een jaar geleden. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,80 dollar. Hier lag de verwachting op 1,65 dollar. Voor het hele jaar 2024 ging Walmart uit van een omzetgroei van 5,0 tot 5,5 procent. De omzet steeg zelfs met 6 procent naar 648,1 miljard dollar. De aangepaste winst van 6,65 dollar per aandeel was beter dan de 6,40 tot 6,48 dollar waar het bedrijf vooraf op rekende. Overname De retailgigant maakte dinsdag ook bekend dat het slimme tv-maker Vizio overneemt voor 2,3 miljard dollar of 11,50 dollar per aandeel. Hiermee wil Walmart de groei van zijn reclameactiviteiten versnellen. Outlook Walmart verwacht in het eerste kwartaal een omzetgroei van 4 tot 5 procent. Rekening houdend met de eerder aangekondigde aandelensplitsing moet de aangepaste winst per aandeel uitkomen tussen de 0,49 en 0,52 dollar. Voor het lopende boekjaar 2025 verwacht de retailer een omzetgroei van 3 tot 4 procent, met een aangepaste winst per aandeel van 2,23 tot 2,37 dollar na de aandelensplitsing. Eind januari kondigde het bedrijf een aandelensplitsing van drie tegen één aan, die op 22 februari wordt doorgevoerd. Verwacht wordt dat de splitsing de aandelenkoers van het bedrijf minder intimiderend zal maken voor nieuwe investeerders en werknemers. Het dividend over 2023 wordt verhoogd met 9,2 procent, zei Walmart dinsdag. Aangepast voor de aandelensplitsing stijgt het dividend hiermee van 0,19 naar 0,2075 dollar. Walmart-aandelen sloten vrijdag nog op een recordhoogte, waardoor de winst voor 2024 tot nu toe op ongeveer 8 procent uitkomt. Ter vergelijking: de S&P 500 is met 5 procent gestegen. Dinsdag in de voorbeurshandel noteerde het aandeel Walmart ruim 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

