Beursblik: kan Nvidia hooggespannen verwachtingen opnieuw waarmaken?

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia komt woensdag met cijfers over het vierde kwartaal, die vermoedelijk fors zijn gestegen op jaarbasis, maar de vraag is volgens marktkenners vooral of de Amerikaanse toeleverancier van apparatuur voor datacenters de hoge verwachtingen wel kan inlossen.

Bij de cijfers over het derde kwartaal in november lukte dat niet helemaal, hoewel de groei ook toen enorm was. Nvidia rapporteerde in het derde kwartaal een nettowinst van 9,2 miljard dollar, of 3,71 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel was 4,02 dollar. De consensusverwachting van analisten stond op 3,37 dollar. De omzet steeg van 5,9 miljard naar 18,1 miljard dollar. Dit was ook ruim hoger dan de consensus van 16,2 miljard dollar.

Voor het vierde kwartaal verwachten analisten volgens FactSet een aangepaste winst per aandeel van 4,59 dollar, een stijging van 422 procent op jaarbasis. De omzet is op jaarbasis volgens de analisten met 237 procent gestegen naar 20,4 miljard dollar.

Volgens analisten van CMC Markets zal de markt vooral aandacht hebben voor de omzet bij het data center segment. In het derde kwartaal stegen deze opbrengsten met 279 procent naar 14,5 miljard dollar omdat Nvidia kan profiteren van de groeiende populariteit van AI.

Ook de outlook kan het aandeel in beweging zetten. Analisten rekenen volgens FactSet op een aangepaste winst per aandeel van 5,00 dollar in het lopende eerste kwartaal op een omzet van 22,1 miljard dollar. Dat zouden op jaarbasis stijgingen zijn van respectievelijk 359 en 208 procent. Wel zou de groei daarmee kleiner zijn dan die voor het vierde kwartaal wordt verwacht.

Volgens CMC is de markt voor opties momenteel zeer bullish over Nvidia. Dat betekent ook dat het bedrijf de verwachtingen flink moet verslaan, zoals Meta dit eerder deed.

"Omdat, zodra het cijferrapport wordt gepubliceerd, de impliciete volatiliteit sterk zal dalen, waardoor zowel de puts als de calls aan waarde zullen verliezen", aldus CMC.

Aandelen Nvidia zijn dit jaar tot dusver met circa 51 procent gestegen met een koers van 726 dollar. Als de aandelenkoers na de cijfers niet weet te stijgen tot boven de 750 dollar, zou dit volgens technische analisten kunnen betekenen dat de koers terugzakt onder de 700 dollar en daarmee mogelijk een grotere verkoopgolf uitlokt.

Nvidia komt woensdag na het slot op Wall Street met cijfers.