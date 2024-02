Europese beurzen overwegend lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoofdzakelijk lager, ondanks een renteverlaging in China. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 491,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 17.064,75 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 7.797,18 punten. De Britse FTSE daalde nog geen 0,1 procent naar 7.723,15 punten. De verrassende verlaging van een rentetarief in China, werd op de Europese beurzen niet beantwoord met een opleving onder de graadmeters. Woensdagavond verschijnen de notulen van de Federal Reserve, opgemaakt tijdens de laatste beleidsvergadering die dateert van vóór de meest recente inflatiecijfers over januari, die tegenvielen. De cijfers van Barclays en de toezegging van de bank de komende drie jaar zeker 10 miljard pond aan de aandeelhouder uit te keren, zorgden in Londen voor compensatie van de verliezen onder grote mijnbouwers. Voor vanmiddag staan in de VS alleen de leading indicators over januari op het programma. Olie werd dinsdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 77,83 dollar, terwijl voor een april-future Brent 83,01 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0800. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0768 en maandag stond er rond 22.00 uur een stand van 1,0777 op de borden. Bedrijfsnieuws Barclays heeft in het vierde kwartaalcijfers een nettoverlies geboekt, vooral door een stijging van de operationele kosten. Barclays wil in 2024 een zogeheten return on tangible equity, de RoTE, van meer dan 10,0 procent realiseren. Voor 2026 ligt de doelstelling daarvoor op meer dan 12,0 procent. In 2023 was dit 10,6 procent. Het aandeel Barclays noteerde 4,9 procent hoger. Antofagasta zou in 2025 nog wel eens met een negatieve kasstroom te maken kunnen krijgen nu de onderneming in 2025 meer gaat investeren dan verwacht, aldus RBC Capital Markets. De resultaten van de mijnbouwer kwamen overeen met de verwachtingen. De koers noteerde 3,6 procent hoger. Heineken zou volgens RBC Capital Markets meer aan marketing moeten doen. De bank verlaagde het advies naar Underperform van Sector Perform, terwijl het het koersdoel verlaagde van 85,00 naar 75,0 euro. Heineken noteerde 1,2 procent lager. Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Umicore verlaagd van 23,00 naar 21,00 euro met handhaving van het Houden advies. Het aandeel daalde 2,5 procent. Bayer is van plan om over 2023 een veel lager dividend uit te keren, om zo de schulden van het bedrijf aan te pakken. Dit meldde het Duitse concern maandag nabeurs. Bayer noteerde 0,4 procent hoger. Air Liquide heeft de nettowinst zien stijgen en werd positiever over de toekomstige marge. Beleggers reageerde positief en het aandeel steeg dinsdagochtend met 5,8 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood. Wall Street was maandag gesloten in verband met President's Day. Bron: ABM Financial News

