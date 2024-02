Valuta: euro en dollar in evenwicht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0770 dollar in een afwachtende markt, die als eerstvolgende richtpunt de notulen van de Federal Reserve heeft. "Na de publicatie van de Amerikaanse inflatie vorige week dinsdag is de euro woensdag even onder de 1,07 dollar gedaald, omdat de verwachting dat de Fed in maart met een renteverlaging naar buiten zou treden naar mei en zelfs juni verschoof", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Het herstel bracht de euro weer naar het huidige niveau, ook omdat een vertraging bij de Fed werd gezien als een vertraging bij de ECB als het om renteverlagingen gaat. En de markt denkt nog altijd dat de ECB wacht op de Fed. Hoe sterk de inflatiecijfers doorwerken, blijkt uit de, zij het heel kleine, opgeleefde kans op een renteverhoging. Daar wordt heel hardop aan getwijfeld, maar tot voor kort werd er totaal geen rekening gehouden met een renteverhoging door de Fed", aldus Van der Meer. De valutahandelaar voorziet voor vandaag, gezien de zeer mager gevulde agenda, geen grote bewegingen. Na de Fed-notulen treedt ook weer een aantal Fed-prominenten aan. Vrijdagochtend is het woord aan ECB-bestuurder Isabel Schnabel met een toespraak over inflatie. China bleek een lange rente te hebben verlaagd om de economie vlot te trekken. Het ging daarbij om een tarief, een zogeheten loan prime rate, voor vijfjarige leningen en die werd verlaagd van 4,2 naar 3,95 procent. In mei 2023 werd voor dit tarief door de centrale bank ook al een verlaging doorgevoerd. De eenjarige LPR werd gehandhaafd en bleef daarmee staan op 3,45 procent. Voor vanmiddag staan in de VS alleen de leading indicators over januari op het programma. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,0795 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8565 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2604 dollar. De dollar noteerde vlak op 7,1964 yuan. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.