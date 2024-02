Vooral tech drukt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed dinsdagochtend een stap terug, mede door de rode koersborden in Azië en de daling van de chippers op het Damrak.

Rond de klok van half twaalf noteerde de AEX 0,6 procent lager op 850,62 punten.

Nadat gisteren de Stoxx Europe 600 nog een nieuw record vestigde, werden de koersen vanochtend negatief beïnvloed door de dalingen in Azië.

De People's Bank of China verlaagde vanochtend de vijfjarige rente met 25 basispunten naar 3,95 procent. De laatste keer dat dit gebeurde was in mei 2023. De rentestap zorgde evenwel niet voor groene koersen in Azië.

Volgens Corné van Zeijl van Actiam is er de laatste tijd ook sprake van veel uitstroom van China, simpelweg omdat weinig beleggers daar momenteel nog maar heil in zien, gezien onder andere de geopolitieke risico's. Dat er wat winst wordt genomen in de technologiefondsen vindt Van Zeijl niet gek in aanloop naar de cijfers van Nvidia woensdagavond. De verwachting liggen extreem hoog, maar Nvidia wist het tot nu toe nog steeds waar te maken, aldus de analist

Positief nieuws kwam er vanochtend uit Nederland, waar de stemming onder consumenten in februari verder is verbeterd, hoewel het vertrouwenscijfer wel negatief bleef. De investeringen in Nederland zijn wel flink gedaald. In december werd er in Nederland 8,1 procent minder geïnvesteerd op jaarbasis, aldus het CBS.

Ook werd bekend dat het aantal gewerkte uren in de Nederlandse uitzendsector in de afgelopen weken opnieuw is gedaald en ook nog iets sterker dan een periode eerder, terwijl de omzetgroei tot stilstand kwam.

Verder zal vandaag op macro-economisch de aandacht uitgaan naar de leidende indicatoren in de VS, die toch al een geruime tijd een ander beeld schetsen dan de Amerikaanse groeicijfers.

De prijs van een vat Brent olie daalde fractioneel naar 83,05 dollar per vat en schommelt dicht bij het hoogste niveau in drie weken vanwege de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten en hoop op een herstellende Chinese vraag.

De tienjaarsrentes daalden licht. In de VS noteerde de rente op 4,28 procent en de Duitse variant op 2,38 procent. De euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0793.

Stijgers en dalers

In de AEX bleven de winsten beperkt tot minder dan een half procent voor koploper RELX en DSM-Firmenich.

Prosus verloor 2,4 procent, na een matige sessie in Azië, waar Tencent onder druk stond, terwijl ook ASMI, Besi en ASML lager noteerden met verliezen tussen de 1,2 en 2,3 procent.

In de AMX won Corbion 0,7 procent. Flow Traders had het moeilijker en verloor 3,4 procent.

Smallcap Accsys steeg 1,7 procent, gevolgd door BAM met een winst van 0,8 procent.

Acomo daalde 1,4 procent na het openen van de boeken. ING zag geen grote verrassingen in de cijfers en was positief over de beoogde nieuwe CEO.

De rode lantaarns waren voor NSI en Heijmans, die beide 1,8 procent verloren.

Bij de lokale fondsen reageerde Hal niet op de wijziging van Degroof Petercam. De zakenbank heeft het koersdoel voor HAL licht verhoogd, van 114,00 naar 116,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Coolblue publiceerde dinsdag jaarcijfers, met een recordomzet in 2023 en een verdubbeling van de EBITDA. Over 2024 is het bedrijf, dat voor 49 procent in handen is van HAL, ook positief gestemd.