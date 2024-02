Air Liquide ziet nettowinst stijgen en verhoogt margedoelstelling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Air Liquide heeft de nettowinst zien stijgen en werd positiever over de toekomstige marge. Dit bleek uit de cijfers van het Franse bedrijf voor industriële gassen die dinsdagochtend bekend werden gemaakt. Uit die cijfers bleek dat de operationele marge steeg, ondanks een daling van de omzet. De omzet van de groep daalde met 7,8 procent naar 27,6 miljard euro, onder invloed van dalende energieprijzen en een negatief wisselkoerseffect. Op vergelijkbare basis steeg de omzet echter met 3,7 procent. De nettowinst in 2023 steeg met 11,6 procent naar 3,1 miljard euro, vergeleken met 2,76 miljard euro een jaar eerder. Daarmee bleef de nettowinst onder de verwachtingen van analisten van 3,3 miljard euro, terwijl de omzet iets hoger uitkwam dan de verwachting van 27,5 miljard euro. Air Liquide heeft een dividend van 3,20 euro per aandeel voorgesteld. Dat is 8,5 procent meer dan over 2022. Outlook Voor 2024 zegt het in Parijs gevestigde bedrijf vertrouwen te hebben dat het de operationele marge verder weet op te voeren. In 2023 haalde Air Liquide de margedoelstelling voor 2025 al. Daarom besloot het bedrijf een nieuwe doelstelling af te geven, die een verdubbeling is van de oude. Beleggers reageerde positief en het aandeel steeg dinsdagochtend met 5,8 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.