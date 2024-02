Lichtrode opening op Damrak, Acomo lager na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag, zoals voorzien, lager geopend. De AEX daalde met 0,2 procent naar 854,06 punten. In de AEX bleven de winsten beperkt tot minder dan een half procent voor koploper Wolters Kluwer, sectorgenoot Relx en Ahold Delhaize. Prosus noteerde onderaan met een verlies van 1,2 procent, na een matige sessie in Azië, waar Tencent onder druk stond, terwijl ook ASMI en ArcelorMittal ruim een procent lieten gaan. In de AMX won Fagron licht terrein en steeg ook Basic-Fit, maar ook hier bleven de winsten beperkt. Aperam leverde anderhalf procent in en ook AMG en Flow Traders daalden meer dan een procent. Smallcap Avantium steeg een half procent, terwijl Acomo bijna 4 procent liet gaan na het openen van de boeken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.