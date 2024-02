Verlieslatend laatste kwartaal voor Barclays Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft in het vierde kwartaalcijfers een nettoverlies geboekt, vooral door een stijging van de operationele kosten. Dit bleek dinsdag uit de cijferrapportage van de Britse bank. De bank boekte over het afgelopen kwartaal een winst vóór belastingen van 110 miljoen pond tegen 1,310 miljard pond over dezelfde periode een jaar eerder. Het nettoverlies kwam uit op 111 miljoen pond tegen een winst van 1,036 miljard pond een jaar eerder. De inkomsten over de verslagperiode daalden van 5,901 miljard naar 5,598 miljard pond. De operationele kosten stegen met bijna 1 miljard pond naar 4,735 miljard pond. De voorzieningen voor impairments liepen op van 498 miljoen naar 552 miljoen pond en drukten daarmee het nettoresultaat verder omlaag. Over heel het boekjaar 2023 kwam de nettowinst uit op 4,274 miljard pond. Over 2022 was dit 5,023 miljard pond. De inkomsten over 2023 beliepen in totaal 25,378 miljard pond tegen 24,956 miljard pond. De bank sloot het vierde kwartaal van 2023 af met een common equity Tier 1-ratio, een belangrijke maatstaf voor de sterkte van de balans, van 13,8 procent, tegen 14,0 procent aan het einde van het vierde kwartaal een jaar eerder. Outlook en doelen Barclays wil in 2024 een zogeheten return on tangible equity, de RoTE, van meer dan 10,0 procent realiseren. Voor 2026 ligt de doelstelling daarvoor op meer dan 12,0 procent. Over 2023 was dit 10,6 procent. De inkomsten van de groep worden door Barclays voor dit jaar ingeschat op 30 miljard pond. Voor het lopende boekjaar wordt verder een Tier 1-ratio voorzien die ligt tussen de 13,0 en 14,0 procent. Tussen 2024 en 2026 wordt naar verwachting zeker 10 miljard pond aan de aandeelhouders geretourneerd in vorm van dividend en de inkoop van eigen aandelen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.