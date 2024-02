Huizen in 2023 iets goedkoper geworden

(ABM FN-Dow Jones) In 2023 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning ruim 416.000 euro. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdagochtend op basis van eigen cijfers en die van het Kadaster.

Daarmee was een woning in 2023 gemiddeld ruim 12.000 euro goedkoper dan in 2022. Dat is de eerste daling sinds 2013, aldus het CBS.

In 2023 lagen 8 van de 10 gemeenten met de hoogste woningtransactieprijzen in Noord-Holland. Van de 10 gemeenten met de laagste prijzen lagen er 5 in de provincie Groningen en 4 in Limburg.

In Bloemendaal werd het meeste betaald voor een bestaande koopwoning, zei het CBS, namelijk 1,1 miljoen euro. Ook in Blaricum en Laren kwam de gemiddelde transactieprijs boven de 1 miljoen euro uit, net als in 2022.

De laagste gemiddelde transactieprijs voor een koopwoning was 215.800 euro in Pekela. Ook in Kerkrade en Heerlen lag de gemiddelde transactieprijs onder de 250.000 euro.

In 2022 had Pekela met ruim 230.000 euro ook de laagste gemiddelde transactieprijs van Nederland.

In 2023 verschilde de gemiddelde transactieprijs in de duurste en goedkoopste gemeente ruim 873.000 euro, volgens het CBS en Kadaster. Een jaar eerder was dit verschil nog 888.000 euro.

In 2022 registreerden nagenoeg alle gemeenten een hogere gemiddelde verkoopprijs dan het jaar daarvoor. In 2023 is dat beeld meer verdeeld, blijkt verder uit de data.