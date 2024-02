Capital One neemt Discover Financial over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Capital One neemt Discover Financial Services over voor 35,3 miljard dollar. Dit maakten de twee financiële dienstverleners uit de Verenigde Staten maandagavond laat bekend. Aandeelhouders van Discover krijgen 1,0192 Capital One-aandelen voor elk Discover-aandeel, wat neerkomt op een premie van 26,6 procent op basis van de slotkoers van Discover van 110,49 dollar op 16 februari 2024. De fusie moet 2,7 miljard dollar aan synergieën opleveren en in 2027 meer dan 15 procent toevoegen aan de aangepaste winst per aandeel van het fusiebedrijf. Na afronding van de transactie bezitten Capital One-aandeelhouders ongeveer 60 procent van het fusiebedrijf en Discover-aandeelhouders circa 40 procent. De deal zal naar verwachting eind 2024 of begin 2025 worden afgerond, afhankelijk van de voltooiing van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door toezichthouders en groen licht van de aandeelhouders van beide bedrijven. Bron: ABM Financial News

