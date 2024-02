Lagere opening AEX verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld gesloten. De Stoxx Europe 600 vestigde wel een nieuw record. ING zag weinig impact van de heropening van de Chinese beurzen, na een lange feestweek vanwege Chinees Nieuwjaar.

Echter, vanuit Azië zal er vandaag bij de opening in Europa weinig hulp komen. De People's Bank of China verlaagde vanochtend de vijfjarige rente met 25 basispunten naar 3,95 procent. De laatste keer dat dit gebeurde was in mei 2023. De rentestap zorgde niet voor groene koersen in Azië.

"Met deze renteverlaging wordt het uitlenen van goedkoper geld door de commerciële banken gestimuleerd, om zo de economie een duw in de rug te geven. Vooral de zwaar onder druk liggende vastgoedsector zou hiervan moeten profiteren met lagere hypotheekrentes. In eerste reactie veerden de aandelenkoersen op de Chinese beurzen vanmorgen op om vervolgens weer iets terug te vallen", zag investment manager Simon Wiersma van ING.

Positief nieuws kwam er vanochtend uit Nederland, waar de stemming onder consumenten in februari verder is verbeterd, hoewel het vertrouwenscijfer wel negatief bleef. Het consumentenvertrouwen steeg van -28 in januari naar -27 deze maand, zei het CBS. Hiermee ligt het consumentenvertrouwen nog steeds onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van -10.

De investeringen in Nederland zijn wel flink gedaald. In december werd er in Nederland 8,1 procent minder geïnvesteerd op jaarbasis, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen, vliegtuigen, personenauto’s en machines.

Verder zal vandaag op macro-economisch de aandacht uitgaan naar de leidende indicatoren in de VS, die toch al een geruime tijd een ander beeld schetsen dan de Amerikaanse groeicijfers.

De prijs van een vat Brent olie daalde fractioneel naar 83,45 dollar per vat en schommelt dicht bij het hoogste niveau in drie weken vanwege de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten en hoop op een herstellende Chinese vraag.

De tienjaarrentes liepen licht op en noteerden in de VS op 4,3 procent en de Duitse variant op 2,41 procent. De euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0770.

Bedrijfsnieuws

Acomo zag in 2023 de omzet en winst dalen, terwijl de schulden significant werden teruggebracht. Tegelijk met de cijfers meldde Acomo ook dat CFO Allard Goldschmeding is voorgedragen als nieuwe CEO. Acomo gaat op zoek naar een nieuwe financieel directeur. Acomo zag in het begin van 2024 de trend uit 2023 doorzetten, waarbij prijsbewegingen volgens het bedrijf niet te voorspellen zijn. Dat geldt ook voor de aanvoerkanalen als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.

B&S Group heeft zijn kredietfaciliteiten verlengd. Het gaat om een ongedekte termijnlening van 175 miljoen euro en een doorlopende faciliteit van 170 miljoen euro. Beide werden verlengd tot december 2026.

Arcadis heeft een groot contract afgesloten met de Canal and River Trust in het Verenigd Koninkrijk om meer dan 2.000 mijl, omgerekend ruim 3.200 kilometer, aan historische kanalen, rivieren, dokken en reservoirs in Engeland en Wales te beheren en te beschermen. Het gaat om een contracten van miljoenen Britse ponden.

RBC verlaagde vanochtend het advies voor Heineken van Sectorperform naar Underperform en het koersdoel van 85,00 naar 75,00 euro.

Slotstanden Wall Street

Wall Street was maandag gesloten vanwege Presidents' Day.