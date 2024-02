Arcadis aan de slag met kanalen en rivieren in VK Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een groot contract afgesloten met de Canal and River Trust in het Verenigd Koninkrijk om meer dan 2.000 mijl, omgerekend ruim 3.200 kilometer, aan historische kanalen, rivieren, dokken en reservoirs in Engeland en Wales te beheren en te beschermen. Dit meldde Arcadis dinsdagochtend. Het gaat om een contract van miljoenen Britse ponden, aldus het bedrijf, dat al sinds 2011 diensten uitvoert voor de Canal and River Trust. "Het nieuwe achtjarige contract heeft betrekking op multidisciplinaire projecten, van brugveiligheid en reservoir engineering tot afvalbeheer, hydrologie en waterbouw", zei Arcadis. De primaire diensten die Arcadis zal leveren als onderdeel van het raamwerk omvatten locatieonderzoek, verkennende werkzaamheden, projectbeoordeling, gedetailleerd ontwerp, projectmanagement, asset management en functionele bedrijfsondersteuning voor een reeks van leveringsprogramma's van de Trust, volgens het bedrijf. Het project past in de nieuwe driejarenstrategie die Arcadis in november aankondigde. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.