Nederlander fractie minder negatief

(ABM FN-Dow Jones) De stemming onder consumenten is in februari verder verbeterd, maar het vertrouwenscijfer bleef wel negatief. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het consumentenvertrouwen steeg van -28 in januari naar -27 deze maand, zei het CBS. Hiermee ligt het consumentenvertrouwen nog steeds onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van -10.

Daarbij verbeterde de koopbereidheid, maar was de consument wel negatiever over het economisch klimaat. De deelindicator economisch klimaat kwam in februari uit op -41, tegen -39 een maand eerder.

Het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was minder negatief, terwijl het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden juist negatiever was, aldus het CBS.

De index die de koopbereidheid meet kwam deze maand uit op -17, tegen -20 in januari. Ook werden consumenten positiever over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden gelijk bleef.

Verder vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen in februari wat minder ongunstig dan in januari.