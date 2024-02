Europese beurzen openen lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet, nadat maandag Wall Street de deuren nog dicht hield.

IG voorziet een openingsverlies van 49 punten voor de Duitse DAX en een min van 17 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 4 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld gesloten. De Stoxx Europe 600 vestigde wel een nieuw record.

ING zag weinig impact van de heropening van de Chinese beurzen, na een lange feestweek vanwege Chinees Nieuwjaar.

"Het kan zijn dat de Amerikaanse feestdag een effect heeft", aldus ING, doelend op Presidents' Day in de Verenigde Staten, waardoor Wall Street maandag gesloten bleef.

Verder was het rustig op macro-economisch vlak en stonden er ook weinig bepalende bedrijfscijfers op de rol.

De samengestelde inkoopmanagersindexen die donderdag verschijnen kunnen wel voor beweging zorgen, volgens ING en dan met name voor de euro.

"De consensus verwacht momenteel een beperkte opleving in de PMI-data voor de eurozone, maar alle metingen blijven krimp vertonen", aldus ING.

Donderdag staan ook de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank op de rol.

Deutsche Bank verwacht inmiddels een meer geleidelijke versoepelingscyclus voor de ECB. De Duitse bank verwacht dat de centrale bank de rentes dit jaar met 150 basispunten verlaagt, gevolgd door 50 basispunten aan renteverlagingen in 2025.

"Per saldo blijven we geloven dat de eerste renteverlaging eerder in april dan in juni zal plaatsvinden, maar recente cijfers en commentaren wijzen op een meer geleidelijke versoepelingscyclus dan we hadden gedacht", zei Deutsche Bank, dat nu eerder rekent op verlagingen met 25 dan met 50 basispunten per keer.

Bedrijfsnieuws

In de Duitse DAX was Rheinmetall een overtuigende stijger, met een winst van ruim 4 procent. Adidas won 2 procent, verder waren de winsten beperkt. Bandenproducent Continental was maandag de hekkensluiter in Frankfurt, met een verlies van bijna 4 procent. Ook aandelen van Duitse autofabrikanten stonden onder druk.

Aandelen van Bayer kunnen dinsdag in beweging komen, nadat het Duitse bedrijf maandag na het slot een forse dividendverlaging aankondigde, om zo de schuldenberg aan te pakken. Bayer wil over 2023 slechts 0,11 euro per aandeel uitkeren, waar dat in 2022 nog 2,40 euro was. Het aandeel steeg maandag nog een procent.

Financials zaten in de lift in Parijs, met een plus van ruim een procent voor de Crédit Agricole. BNP Paribas sloot ruim een half procent in het groen. Luxemerken als EssilorLuxottica en LVMH kenden ook een goede dag.

Defensiebedrijf Thales leverde bijna 5 procent in en belandde daarmee onderaan in de CAC 40. Ook ArcelorMittal stond duidelijk onder druk, met een verlies van 3 procent.

UBS verhoogde het koersdoel van DSM-Firmenich met handhaving van het koopadvies. Het aandeel steeg een half procent in Amsterdam. Heineken won ook een half procent in Amsterdam, ondanks een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. Het koopadvies bleef wel staan.

De Duitse bank verhoogde het koersdoel voor Universal Music Group, met een ongewijzigde koopaanbeveling. Het aandeel steeg meer dan een half procent. Shell kreeg een koersdoelverlaging van Berenberg, maar het koopadvies bleef staan. Het aandeel won bijna een half procent.

Umicore daalde ruim anderhalf procent in Brussel, na een koersdoelverlaging van Berenberg, met een handhaving van het Houden advies.

De aandelen van het in Londen genoteerde Currys stegen maandag meer dan 36 procent nadat de Chinese e-commercegigant JD.com zei dat het een bod overweegt op de worstelende Britse verkoper van elektrische consumentenartikelen. Hiermee ontstaat mogelijk een biedingsstrijd met Elliott Investment Management, nadat het Amerikaanse hedgefonds afgelopen weekend al aangaf een bod te overwegen, waarmee Currys gewaardeerd wordt op circa 700 miljoen pond.

Euro STOXX 50 4.763,07 (-0,1%)

STOXX Europe 600 492,39 (+0,2%)

DAX 17.092,26 (+0,2%)

CAC 40 7.768,55 (+0,00%)

FTSE 100 7.728,50 (+0,2%)

SMI 11.398,44 (+0,8%)

AEX 855,85 (-0,3%)

BEL 20 3.685,02 (-0,1%)

FTSE MIB 31.676,05 (-0,2%)

IBEX 35 9.944,80 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een rode opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen maandag gesloten waren vanwege Presidents' Day in de VS.

De indexen in New York eindigden vrijdag lager en namen ook op weekbasis gas terug, nu een snelle renteverlaging door de Federal Reserve steeds meer uit het zicht raakt.

Inmiddels gaat circa 65 procent van de markt niet langer uit van een renteverlaging in mei, terwijl een verlaging in maart vrijwel helemaal wordt uitgesloten. Een ruime meerderheid rekent volgens de FedWatch Tool van CME nu op de eerste renteverlaging in juni.

Woensdagavond geeft de Fed de notulen van de laatste beleidsvergadering vrij. "De markten vonden deze vergadering destijds teleurstellend omdat voorzitter [Jerome] Powell niet echt aangaf dat er snel renteverlagingen zouden komen. Sindsdien lijkt de economische nieuwsstroom vanuit de VS deze houding te ondersteunen en te rechtvaardigen. Maar, enige vertraging betekent niet dat het niet zal gebeuren", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Later in de week staan ook nog de Chicago Fed index en de samengestelde inkoopmanagersindex op de rol. Verder is het een relatief rustige macroweek in de VS.

"Voor de Amerikaanse PMI's is het uitkijken of ze de fikse stijging van afgelopen maand kunnen bevestigen. De kans lijkt groot gegeven de degelijke economische data die we de voorbije weken van over de oceaan mochten ontvangen", aldus Aben.

Het cijferseizoen is inmiddels over zijn hoogtepunt, maar er staan nog een aantal interessante bedrijven op de agenda. Naast een aantal grote retailers, zoals Walmart en Home Depot, opent woensdagavond Nvidia de boeken.

Volgens analisten van CMC Markets zal de markt vooral aandacht hebben voor de omzet bij het data center segment. Ook de outlook van Nvidia kan het aandeel in beweging zetten.

Volgens CMC is de markt voor opties momenteel zeer bullish over Nvidia. Dat betekent ook dat het bedrijf de verwachtingen flink moet verslaan, zoals Meta dit eerder deed.

Van de 396 bedrijven uit de S&P 500 index die tot nu toe kwartaalcijfers hebben gepresenteerd, heeft 78 procent de winstverwachting van analisten met gemiddeld 7,5 procent overtroffen. "Een prima score, die voor een aantal analisten en strategen aanleiding is geweest om het koersdoel voor de S&P 500 index voor eind van dit jaar te verhogen", zei Simon Wiersma van ING.

S&P 500 index 5.005,57 (-0,5% - slotstand vrijdag)

Dow Jones index 38.627,99 (-0,4% - slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 15.775,65 (-0,8% - slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 38.368,44 (-0,3%)

Shanghai Composite 2.901,37 (-0,3%)

Hang Seng 16.097,92 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0770. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0766.

USD/JPY Yen 161,96

EUR/USD Euro 1,0770

EUR/JPY Yen 150,41

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - Februari (NL)

06:30 Investeringen - December (NL)

16:00 Leidende indicatoren - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Worldline - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Home Depot - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers vierde kwartaal (VS)