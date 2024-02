AEX blijft dicht bij huis op rustige handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht lager geëindigd. De AEX daalde 0,3 procent op 855,85 punten. Vrijdag sloot de hoofdindex nog op een nieuw record van ruim 858 punten.

"Deze nieuwe all-time high is echter niet direct reden tot feest, want mogelijk ligt er een grotere correctie op de loer", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx in een technische analyse. De expert ziet tekenen dat het "momentum afzwakt."

Een daling richting de voorgaande weerstand rond 829 punten lijkt het meest voor de hand te liggen, volgens Blekemolen.

"Mocht de AEX deze week toch boven de high van vrijdag op 858 punten breken, dan wordt de stijgende trend hervat. Waarschijnlijk ontstaat er dan echter nogmaals negatieve divergentie, waardoor beleggers bedachtzaam moeten zijn als dit gebeurt", waarschuwde de beleggingsspecialist.

De volumes waren maandag laag en de beursagenda leeg. Wall Street is vandaag gesloten vanwege Presidents' Day in de Verenigde Staten.

Maandag ging wel de handel in Shanghai weer van start, nadat de beurzen een week gesloten waren in verband met de viering van Chinees Nieuwjaar.

"Goede berichten afgelopen week over de vele binnenlandse reizen in China en consumentenuitgaven leiden vanmorgen tot hogere koersen op de beurzen van Shanghai en Shenzhen", zag investment manager Simon Wiersma van ING. De koersen werden "nog een beetje gedrukt", doordat de Chinese centrale bank zondag besloot om de rente niet te verlagen, waar volgens Wiersma toch wel een beetje op was gehoopt.

Cijferseizoen

In de VS zijn de meeste cijfers nu wel geweest, maar de hele markt kijkt uit naar de resultaten van Nvidia aanstaande woensdagavond. De vraag is of het techbedrijf de verwachtingen duidelijk kan overtreffen. Anders zijn beleggers mogelijk teleurgesteld.

Van de 396 bedrijven uit de S&P 500 index die tot nu toe kwartaalcijfers hebben gepresenteerd, heeft 78 procent de winstverwachting van analisten met gemiddeld 7,5 procent overtroffen. "Een prima score, die voor een aantal analisten en strategen aanleiding is geweest om het koersdoel voor de S&P 500 index voor eind van dit jaar te verhogen", aldus Wiersma.

Op woensdag zal in Amsterdam de meeste aandacht uitgaan naar cijfers van Wolters Kluwer en AMG, maar de nadruk ligt op donderdag. Dan komen onder meer Aalberts, Arcadis en Besi met cijfers. Ook ForFarmers, Galapagos en Van Lanschot Kempen komen met een update. Vrijdag is het dan aan Brunel om de boeken te openen.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot licht lager op 1,0766.

Stijgers en dalers

Wolters Kluwer ging maandag aan kop in de AEX, met een winst van ruim een procent. Heineken steeg rond een half procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor de brouwer, maar herhaalde wel het koopadvies.

UBS verhoogde het koersdoel van DSM-Firmenich met handhaving van het koopadvies. Het aandeel steeg rond een procent in Amsterdam.

Deutsche Bank verhoogde ook het koersdoel voor Universal Music Group, met een ongewijzigde koopaanbeveling. Het aandeel steeg meer dan een half procent. Shell kreeg een koersdoelverlaging van Berenberg, maar het koopadvies bleef staan. Het aandeel won circa een half procent.

ASML daalde bijna 2 procent en voor ASMI en Besi resteerden soortgelijke koersverliezen. ArcelorMittal belandde onderaan in de hoofdindex, met een verlies van ruim 3 procent.

Ook sectorgenoot Aperam had het zwaar, met een verlies van bijna 4 procent in de Midkap. Alfen daalde ook bijna 4 procent, ondanks een koersdoelverhoging van Jefferies, en Basic-Fit verloor precies 4 procent.

In de AMX steeg koploper Fagron bijna 3 procent. KBC Securities en Kepler Cheuvreux verhoogden hun koersdoelen voor het aandeel. Flow Traders won 2 procent.

JDE Peet's kreeg een adviesverlaging van Barclays, maar steeg toch ook 2 procent. Woensdag komt de koffiespecialist met cijfers.

Bij de smallcaps had Sif de wind in de zeilen met een winst van 4 procent. Sif tekende een contract voor de levering van 100 monopiles aan de joint venture van Equinor en Polenergia voor de offshore windprojecten Baltyk II en Baltyk III.

Kendrion won ruim 3,5 procent en BAM steeg meer dan 2,5 procent, maar TomTom daalde met ruim 2,5 procent. Vivoryon leverde meer dan 2 procent in.