Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel Euronext

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het koersdoel voor Euronext verhoogd van 80,00 naar 87,00 euro met een onveranderd Gelijkgewogen advies. Dit bleek uit een rapport van de Britse bank. Naar aanleiding van de jaarcijfers die Euronext vorige week publiceerde, die door de bank als beter dan verwacht werden beoordeeld, en de outlook die het beursbedrijf voor de kosten in 2024 gaf, besloot Barclays om de taxaties beperkt te herzien. Barclays verwacht dat de EBITDA van Euronext tussen 2023 en 2026 gemiddeld met 5 procent per jaar zal stijgen. Dit jaar zal Euronext vol profiteren van de lancering van zijn clearing-activiteiten. De analisten van de Britse bank kijken al uit naar de beleggersdag van Euronext in november. Eind 2023 was de schuldratio van Euronext gedaald naar 1,9 en Barclays denkt dat dit minder dan 1 zal zijn aan het einde van 2025. Daarom houdt de bank rekening met de aankondiging van een extra aandeelhoudersbeloning tijdens de beleggersdag. Euronext noteert tegen een korting in vergelijking tot sectorgenoten, aldus Barclays. Maar dat is volgens de analisten gezien de lagere groei ook terecht. Het aandeel Euronext noteerde maandag 1,6 procent lager op 80,85 euro. Bron: ABM Financial News

