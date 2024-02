Wall Street gesloten op President's Day

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag gesloten vanwege President's Day in de Verenigde Staten.

De indexen in New York eindigden vrijdag lager en namen ook op weekbasis gas terug, nu een snelle renteverlaging door de Federal Reserve steeds meer uit het zicht raakt.

Net als de inflatiedata op dinsdag, vielen de Amerikaanse producentenprijzen vrijdag tegen. Inmiddels gaat 65 procent van de markt niet langer uit van een renteverlaging in mei, terwijl een verlaging in maart vrijwel helemaal wordt uitgesloten. Een ruime meerderheid rekent volgens de FedWatch Tool van CME nu op de eerste renteverlaging in juni.

Woensdagavond geeft de Fed de notulen van de laatste beleidsvergadering vrij. "De markten vonden deze vergadering destijds teleurstellend omdat voorzitter [Jerome] Powell niet echt aangaf dat er snel renteverlagingen zouden komen. Sindsdien lijkt de economische nieuwsstroom vanuit de VS deze houding te ondersteunen en te rechtvaardigen. Maar, enige vertraging betekent niet dat het niet zal gebeuren", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Later in de week staan ook nog de Chicago Fed index en de samengestelde inkoopmanagersindex op de rol. Verder is het een relatief rustige macroweek in de VS.

"Voor de Amerikaanse PMI's is het uitkijken of ze de fikse stijging van afgelopen maand kunnen bevestigen. De kans lijkt groot gegeven de degelijke economische data die we de voorbije weken van over de oceaan mochten ontvangen", aldus Aben.

Het cijferseizoen is inmiddels over zijn hoogtepunt, maar er staan nog een aantal interessante bedrijven op de agenda. Naast een aantal grote retailers, zoals Walmart en Home Depot, opent woensdagavond Nvidia de boeken.

Volgens analisten van CMC Markets zal de markt vooral aandacht hebben voor de omzet bij het data center segment. Ook de outlook van Nvidia kan het aandeel in beweging zetten.

Volgens CMC is de markt voor opties momenteel zeer bullish over Nvidia. Dat betekent ook dat het bedrijf de verwachtingen flink moet verslaan, zoals Meta dit eerder deed.

Van de 396 bedrijven uit de S&P 500 index die tot nu toe kwartaalcijfers hebben gepresenteerd, heeft 78 procent de winstverwachting van analisten met gemiddeld 7,5 procent overtroffen. "Een prima score, die voor een aantal analisten en strategen aanleiding is geweest om het koersdoel voor de S&P 500 index voor eind van dit jaar te verhogen", zei Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar handelde maandagmiddag op 1,0779. WTI-olie werd iets procent goedkoper in de elektronische handel. Vorige week steeg de ruwe olieprijs met 3 procent.