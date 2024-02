Beursblik: hogere omzet en minder winstdruk JDE Peet's verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet’s heeft in de tweede helft van 2023 de omzet zien verbeteren, terwijl de winstdruk afnam ten opzichte van de eerste zes maanden van afgelopen jaar. Dit is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De omzet in de tweede jaarhelft wordt door analisten geschat op 4,2 miljard euro. In de eerste zes maanden van 2023 behaalde het bedrijf een omzet van 4,0 miljard euro. Autonoom rekenen de analisten voor de tweede jaarhelft van 2023 op een omzetgroei van 3,7 procent, van 3,5 procent in de zes maanden ervoor. De groei is naar verwachting minder prijsgedreven dan in het eerste halfjaar. Toen stegen de prijzen met 6,8 procent. Voor de tweede jaarhelft houdt de consensus rekening met een prijsstijging van 2,7 procent. De volumes zijn naar verwachting met 1,1 procent gestegen. Alleen in de regio Latijns-Amerika, Rusland, Midden-Oosten en Afrika rekent de consensus op krimp, van 0,5 procent. De aangepaste EBIT van JDE komt naar verwachting uit op 561 miljoen, ten opzichte van 581 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2023. Autonoom was dat toen een krimp van 3,0 procent op jaarbasis, waar voor de tweede jaarhelft gerekend wordt op een minimale krimp van 0,2 procent. Jaarcijfers JDE Peet's waarschuwde bij de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 in augustus dat de rest van het jaar de marktomstandigheden "volatiel en kwetsbaar" zouden blijven. Wel werd de outlook voor 2023 deels gehandhaafd en ging JDE Peet's op dat moment nog uit van een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling voor de middellange termijn van 3 tot 5 procent. De aangepaste EBIT zou in 2023 volgens JDE Peet's met enkele procenten stijgen of dalen, zei het bedrijf destijds, waar eerder werd gerekend op een stijging met een laag enkelcijferig percentage. De consensus rekent voor heel 2023 op een autonome omzetgroei van 3,6 procent bij een totale omzet van 8,2 miljard euro. In 2022 behaalde JDE Peet's ook een omzet van 8,2 miljard euro. Voor de aangepaste EBIT gaan de analisten uit van 1,14 miljard euro, met een verwachte krimp op jaarbasis van 1,8 procent. In 2022 behaalde het bedrijf een aangepaste EBIT van 1,23 miljard euro. Outlook Voor heel 2024 rekent de analistenconsensus op een autonome omzetgroei van 3,0 procent bij een omzet van bijna 8,6 miljard euro en een aangepaste EBIT van 1,2 miljard euro. Analisten van Deutsche Bank zijn somberder dan de consensus over de winst, niet alleen van JDE Peet's, maar ook van sectorgenoten, bleek onlangs uit een analistenrapport. Daarbij heeft JDE Peet's in Europa onder meer te maken met concurrentie, maar ook met het afbouwen van schulden in Rusland en Brazilië en hogere kosten voor reclame en promoties in de Verenigde Staten, aldus de Duitse bank. ING denkt dat het wegwerken van de schulden ook langer gaat duren dan eerder gedacht, zei de bank na het verschijnen van de halfjaarcijfers. JDE Peet's opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandag licht op 22,48 euro. Bron: ABM Financial News

