Valuta: rustige week voor dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar noteerde maandagochtend vrijwel onveranderd op 1,0777, aan het begin van wat vermoedelijk een rustige week wordt voor de greenback.

Valutastrategen van ING zagen weinig impact van de heropening van de Chinese beurzen, na een lange feestweek vanwege Chinees Nieuwjaar.

"Het kan zijn dat de Amerikaanse feestdag van vandaag een effect heeft", aldus ING, doelend op Presidents' Day in de Verenigde Staten, waardoor Wall Street maandag gesloten blijft.

Vandaag is het ook rustig op macro-economisch vlak en ook later in de week zijn er weinig data die de dollar echt in beweging kunnen zetten, afgezien van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond worden vrijgegeven, zei ING.

"De euro krijgt wel belangrijke input", volgens de marktkenners.

ING let onder meer op de Euro Area Indicator of Negotiated Wage Rates. In deze enquête van de Europese Centrale Bank, die dinsdag verschijnt, gaat het om de onderhandelde lonen in de eurozone.

Volgens de valutakenners is belangrijk in hoeverre de lonen zijn gestegen. In de vorige enquête bleken de lonen met ongeveer 4,7 procent gestegen op jaarbasis.

"Hier zou een hoog cijfer de verwachting kunnen wekken dat de bredere loonberichten eind april ook aan de hoge kant zullen zijn en de kans, nu geschat op 36 procent, dat de ECB de rente in april zal verlagen, definitief tenietdoen", aldus ING.

Ook de samengestelde inkoopmanagersindexen die donderdag verschijnen kunnen de Europese munt in beweging zetten, volgens ING, zeker wanneer het beter dan verwachte cijfers zijn.

"De consensus verwacht momenteel een beperkte opleving in de PMI-data voor de eurozone, maar alle metingen blijven krimp vertonen", aldus ING.