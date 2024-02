Weinig spektakel in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan, ook omdat er geen steun te verwachten is vanaf Wall Street, waar de deuren gesloten blijven vanwege de viering van Presidents' Day. Rond de klok van elf uur noteerde de AEX 0,3 procent lager op 855,74 punten. Behalve dat Wall Street gesloten is vandaag, is ook de beursagenda helemaal leeg. Dat betekent vandaag vermoedelijk lage volumes. Wel ging vanochtend de handel in Shanghai weer van start, nadat de beurzen een week gesloten waren in verband met de viering van nieuwjaar. De Chinese hoofdgraadmeter sloot 1,6 procent hoger. "Goede berichten afgelopen week over de vele binnenlandse reizen in China en consumentenuitgaven leiden vanmorgen tot hogere koersen op de beurzen van Shanghai en Shenzhen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. De koersen werden "nog een beetje gedrukt", doordat de Chinese centrale bank zondag besloot om de rente niet te verlagen, waar volgens Wiersma toch wel een beetje op was gehoopt. Daarbij klonk er volgens Rabobank vanochtend een waarschuwing vanuit Washington. "De Amerikanen gaven aan dat zij in zullen grijpen wanneer de Chinezen hun overcapaciteit op de rest van de wereld proberen te dumpen. De Verenigde Staten maken zich vooral zorgen over hightech goederen zoals elektrische auto’s, batterijen en zonnepanelen. En dat is ook wel terecht", zei marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank maandag. Cijferseizoen In de VS zijn de meeste cijfers nu wel geweest, maar de hele markt kijkt uit naar de resultaten van Nvidia aanstaande woensdagavond. Van de 396 bedrijven uit de S&P 500 index die tot nu toe kwartaalcijfers hebben gepresenteerd, heeft 78 procent de winstverwachting van analisten met gemiddeld 7,5 procent overtroffen. "Een prima score, die voor een aantal analisten en strategen aanleiding is geweest om het koersdoel voor de S&P 500 index voor eind van dit jaar te verhogen", aldus Wiersma. Op woensdag zal in Amsterdam de meeste aandacht uitgaan naar cijfers van Wolters Kluwer en AMG, maar de nadruk ligt op donderdag. Dan komen onder meer Aalberts, Arcadis en Besi met cijfers. Ook ForFarmers, Galapagos en Van Lanschot Kempen komen met een update. Vrijdag is het dan aan Brunel om de boeken te openen. De euro/dollar noteerde vanochtend licht lager op 1,0774 en olie werd bijna een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX gingen ABN AMRO en Heineken aan de leiding met koerswinsten van 0,8 procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Heineken, maar herhaalde wel het koopadvies. ASML daalde ruim een procent en Prosus en ArcelorMittal verloren 1,3 en 1,7 procent. In de AMX steeg Flow Traders met 3,3 procent en Fagron won 1,4 procent. KBC Securities en Kepler Cheuvreux verhoogden hun koersdoelen voor Fagron. Allfunds daalde maandag met 2,8 procent en OCI met 3,3 procent. Alfen werd 3,8 procent goedkoper, ondanks dat Jefferies het koersdoel verhoogde. Bij de smallcaps had Sif de wind in de zeilen en won 4,8 procent. Sif tekende een contract voor de levering van 100 monopiles aan de joint venture van Equinor en Polenergia voor de offshore windprojecten Baltyk II en Baltyk III. Kendrion won 3,9 procent, maar Ebusco daalde met 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

