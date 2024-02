Koersdoelverhogingen KBC en Kepler voor Fagron

(ABM FN) KBC Securities en Kepler Cheuvreux hebben maandag hun koersdoelen voor Fagron verhoogd. Dit bleek uit rapporten van de twee banken.

KBC Securities verhoogde het koersdoel voor Fagron van 20,00 naar 22,00 euro met een herhaling van het koopadvies. De analisten van KBC spraken van erg sterke resultaten in 2023 voor de magistrale bereider. Volgens KBC heeft Fagron een relatief lage schuld, en nu het macrobeeld opklaart, lijkt de timing goed om dit jaar nieuwe overnames te doen, vooral in de VS. Voor die regio verhoogde KBC ook de taxaties.

Kepler verhoogde het koersdoel voor Fagron van 17,25 naar 18,15 euro met een onveranderd Houden advies. De analisten van Kepler wezen zowel op mee- als tegenvallers in de recente cijfers van Fagron. Zo vonden zij de marges in Europa tegenvallen in de tweede jaarhelft, terwijl de omzet en marges in Noord-Amerika juist sterk waren. Ook over de vrije kasstroom van Fagron was Kepler te spreken. Al met al blijft de verhouding tussen risico en rendement volgens de bank "in balans". Om over te gaan op een koopaanbeveling, willen de analisten meer zicht hebben op de marges in Noord-Amerika en op het vergoedingsbeleid in Polen.

Het aandeel Fagron steeg maandag met 0,9 procent naar 17,96 euro.