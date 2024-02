Deutsche Bank verhoogt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 29,00 naar 31,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Silvia Cuneo. "We verwachten een sterk momentum voor het aantal abonnees en updates over de kostenbesparingen", schreef Cuneo maandag. UMG zal op 28 februari met de jaarcijfers komen. Cuneo rekent op een omzetgroei van 9 procent tegen constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA-marge zal volgens de analist met 115 basispunten zijn gestegen. Volgens Cuneo moeten beleggers bij de cijfers vooral letten op de aanwas van nieuwe abonnees, die naar verwachting in het vierde kwartaal is gestegen, en de vooruitzichten voor de kostenbesparingen. Bron: ABM Financial News

