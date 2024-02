Deutsche Bank verlaagt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Heineken verlaagd van 115,00 naar 107,00 euro, maar met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Mitch Collett. Volgens Collett groeide de operationele winst van de brouwer in 2023 autonoom harder dan voorzien, maar dat werd ruimschoots teniet gedaan door wisselkoerseffecten en bijzondere posten. Dat resulteerde volgens Deutsche Bank in een aangepaste EBIT (beia) die 0,4 procent lager uitviel dan de consensus. De winst per aandeel lag zelfs 2,7 procent onder de consensus. De outlook die Heineken afgaf voor 2024 was volgens Collett "beter dan menigeen had gevreesd". Maar hogere belastingen en afschrijvingen leidden ertoe dat Heineken verwacht dat de autonome winstgroei lager uitvalt dan de groei van de operationele winst, aldus de analist. Het aandeel Heineken sloot vrijdag op 88,94 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.