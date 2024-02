Jefferies verhoogt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft maandag het koersdoel voor Alfen verhoogd van 50,00 naar 52,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Dit bleek maandag uit een rapport van de zakenbank. De recent gepubliceerde resultaten over het vierde kwartaal lieten een herstel zien bij EV Charging, in vergelijkt tot het derde kwartaal. Het afbouwen van voorraden door klanten lijkt ten einde. Maar door een veranderende verkoopmix, stond de marge van Alfen afgelopen jaar wel onder druk, aldus analist David Kerstens. Ook wees de analist op de stijgende kosten. "Nadat de EBITDA in 2023 met 28 procent daalde door voorraadafbouw bij EV Charging, voorzien we een herstel van 28 procent in 2024", aldus Kerstens. De analist rekent op een omzetgroei van 25 procent, ondersteund door een herstel van 15 procent bij EV Charging, "ondanks een vertraging in de markt voor elektrische auto's". Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.