CTP vindt laatste huurder voor CTPark Weiden

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft het CTPark Weiden in Duitsland volledig verhuurd. Dit meldde CTP maandag voorbeurs. De laatste 15.721 vierkante meter werd verhuurd aan Josef Witt, een textielhandelaar, zo bleek vanochtend. De renovatiewerkzaamheden aan het park zullen in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond, is de planning. CTPark Weiden zal jaarlijks circa 3,1 miljoen euro aan huurpenningen opleveren. Bron: ABM Financial News

