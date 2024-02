Video: Chinese aandelen te goedkoop om af te schrijven

(ABM FN-Dow Jones) Chinese aandelen zijn te goedkoop om af te schrijven. Dit stelde beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

Afgelopen jaar was de Chinese beurs de negatieve uitschieter, aldus Juvyns. Chinese aandelen zijn volgens JPMorgan een stuk minder aantrekkelijk dan twee jaar geleden, voor de vastgoedcrisis, voor de tweede coronagolf, voor een beleidsaanpassing.

Maar de waarderingen van Chinese aandelen staan op het laagste punt in 10 à 15 jaar. En China is op dit moment in de ogen van Juvyns toch veel aantrekkelijk dan 10 tot 15 jaar geleden. Toen was China de fabriek van de wereld met lage lonen, maar inmiddels is China een technologische leider in 5G, elektrisch rijden, batterijtechnologie, climate tech en meer.

"Ondanks de onzekerheden, die blijven bestaan […] is China vandaag de dag te goedkoop om genegeerd te worden in een portefeuille", vindt Juvyns. "Het is gevaarlijk om onderwogen China te zijn."