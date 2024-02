AEX blijft records vestigen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen en liet zich niet van de wijs brengen door tegenvallende inflatiecijfers uit de VS. Bij een nieuwe recordstand van 858,11 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis 0,7 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 851,77 punten, toen een plus van 3,5 procent.

Het sterke kwartaalcijferseizoen heeft de AEX in extase gebracht, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Sterke prestaties van onder andere ASML en Adyen hebben de beurs snel doen oplopen", zei de marktkenner in een technische analyse.

"Afgelopen week brak de index ook zonder al te veel moeite boven de all-time high. Daarmee werd de stijgende trend voortgezet" en inmiddels bevindt de AEX zich op onbekend terrein, meent de beleggingsspecialist.

Bernard Keppenne, hoofdeconoom van CBC Banque, schreef "de goede prestaties van de aandelenmarkten toe aan de steun van technologieaandelen, die maar aan kracht blijven winnen".

Keppenne wees ook op het feit dat "de markten hebben begrepen dat de rente niet zo snel zal dalen als verwacht, maar aangezien dit gekoppeld is aan het feit dat de economische groei sterker is dan verwacht, is dit toch goed voor aandelen".

Eerder in de week scherpte de AEX zijn all time high al aan tot bijna 855 punten maar na tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten namen de beurzen kortstondig wat gas terug.

Na tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten op dinsdag namen de beurzen wel wat gas terug. De consumentenprijzen stegen in januari met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,4 procent een maand eerder. Economen hadden echter verwacht dat de inflatie zou dalen tot 2,9 procent. De kerninflatie, die is gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg net als in december 3,9 procent op jaarbasis. Er werd door economen gerekend op een afkoeling tot 3,7 procent.

De data over het geheel genomen waren "ontegenzeggelijk teleurstellend", oordeelde econoom James Knightley van ING.

Dat de inflatie minder sterk is afgekoeld dan verwacht, "is een signaal voor de Federal Reserve dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie daalt naar de gewenste 2 procent", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. Volgens de analist zit de pijn vooral in de kosten voor diensten zonder woonkosten, zoals bijvoorbeeld de kapper, die in januari uitkwamen op 3,6 procent tegen 3,4 procent een maand eerder. "Dit cijfer is een belangrijke parameter voor de Fed", volgens Marey.

Net als de consumentenprijzen vielen ook de producentenprijzen op vrijdag tegen. De PPI-index steeg op maandbasis met 0,3 procent na een daling met 0,1 procent in december. Economen rekenden voor januari op een stijging met 0,1 procent. De kernprijzen stegen met 0,6 procent, na een stijging van 0,2 procent in december.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep vrijdag op naar 4,32 procent, het hoogste punt sinds november vorig jaar.

"De markt moet meer geduld hebben voor een renteverlaging", concludeerde de marktanalist van Rabobank.

Inmiddels gaat 70 procent van de markt niet langer uit van een renteverlaging in mei, terwijl een verlaging in maart vrijwel helemaal wordt uitgesloten. Een ruime meerderheid rekent volgens de FedWatch Tool van CME nu op de eerste renteverlaging in juni.

Ook de renteverlaging door de Europese Centrale Bank lijkt er voorlopig niet te komen. Volgens Mathias Van der Jeugt, Head of Market Research bij KBC, zal de ECB de beleidsrente pas verlagen, "nadat Powell het startschot geeft. Op die manier kijken we ten vroegste naar de vergadering in juli voor Lagarde voor een renteverlaging”, aldus Van der Jeugt, die verwacht dat twijfel over die volgorde zich in de eerste plaats zal uiten in eurozwakte.

Verder werd afgelopen week bekend dat zowel Japan als het VK in een recessie zijn beland. "Een bevestiging van wat we al vermoedden", reageerde Tom Simonts van KBC. "En de bedrijfswinsten houden lekker stand."

Analisten van Bank of America vinden ondertussen Amerikaanse aandelen aantrekkelijker, maar ook in Europa zien zij kansen.

"Voor Europese aandelen is het analistenteam voorzichtiger", aldus Bank of America. Vooral de eerste jaarhelft belooft lastig te worden, maar in de tweede helft klaart de lucht op, denken de analisten. Specifieke aandelen bieden volgens de bank echter nog altijd een flink opwaarts potentieel. Onder meer ASML, Heineken, Shell en IMCD werden genoemd.

Bij JPMorgan Asset Management verkiezen ze ook Amerikaanse aandelen boven Europese aandelen. Vincent Juvyns van JPM denkt dat hoogrentende obligaties een goed alternatief zijn voor Europese beleggers met hoogtevrees. Ook voor spaarders die bang zijn hun kans te hebben gemist, is dit een alternatief.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0755 en daarmee op weekbasis licht lager.

Een vat WTI-olie kostte vrijdag bijna 79 dollar en werd daarmee op weekbasis circa 3 procent duurder. De OPEC en het Internationaal Energieagentschap verrasten niet met hun maandrapporten.

Stijgers en dalers

DSM-Firmenich was afgelopen week een van de uitblinker in de AEX met een koerswinst van bijna 12 procent. Het fusiebedrijf kwam met cijfers, maar vooral de bekendmaking dat het zijn divisie Animal Nutrition & Health af zal splitsen werd gehoord door de markt. Degroof Petercam verhoogde na de cijfers het koersdoel voor DSM-Firmenich van 110,00 naar 120,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Ook Berenberg en Jefferies verhoogden hun koersdoel. ING was wat terughoudender, gezien de voorzichtige outlook, maar handhaafde het koopadvies.

ABN AMRO steeg op weekbasis zelfs 14,5 procent na het openen van de boeken en ging daarmee aan kop in de hoofdindex. De bank boekte een hogere winst in het vierde kwartaal. Ook start ABN AMRO een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro. De Nederlandse staat verkoopt daarvoor 200 miljoen euro aan stukken aan ABN AMRO, om te voorkomen dat het belang van de overheid, dat gestaag wordt afgebouwd, door de aandeleninkoop weer stijgt. De bank kreeg na de cijfers koersdoelverhogingen van onder meer Berenberg, Deutsche Bank en UBS.

Heineken verloor juist 6 procent op weekbasis en was daarmee hekkensluiter. Jefferies noemde de kwartaalupdate in orde en vond dat de outlook voor 2024 niet verrassend, gezien de omstandigheden. Heineken ziet de operationele winst dit jaar autonoom stijgen met een "laag tot hoog enkelcijferig" percentage. ING sprak echter van de vierde misser op rij van de brouwer en denkt dat de gifbeker nog niet leeg is. Jefferies en Bank of America verlaagden hun koersdoel voor Heineken.

ASMI steeg afgelopen week circa een half procent, nadat bekend werd dat CEO Benjamin Loh opstapt. Hij wordt opgevolgd door chief technical officer Hichem M'Saad. Analisten van ING noemden het vertrek van de CEO enigszins verrassend, maar de keuze voor de opvolger niet.

Halfgeleideraandelen beleefden een gemengde week, nadat de Amerikaanse chipmaker GlobalFoundries met een tegenvallende outlook kwam. Ook het Duitse Siltronic kwam met een magere outlook en verlaagde bovendien het dividend. Besi steeg ruim anderhalf procent op weekbasis, maar ASML leverde licht in.

Randstad verloor afgelopen week zo'n anderhalf procent na het bekendmaken van cijfers. In het vierde kwartaal bleef de omzet achter, maar kwam de onderliggende EBITA wel conform de verwachting uit. Het uitzendbedrijf kwam niet met een concrete outlook, maar waarschuwde wel voor de vooruitzichten. Verder wezen analisten op het "genereuze" dividend dat Randstad voorstelt.

Ahold Delhaize werd beloond voor de cijfers, met een winst op weekbasis van 4,3 procent. Analisten spraken van een meevallend kwartaal.

Na de forse winst van vorige week, steeg Adyen nog eens 2,4 procent op weekbasis. UBS, Degroof Petercam en Goldman Sachs verhoogden hun koersdoelen. Goldman Sachs denkt dat de markt onderschat hoe zeer Adyen in een 'sweet spot' zit met sterke groei dankzij grote nieuwe klanten en hogere marges door lagere investeringen in nieuw personeel.

KPN, dat niet langer America Movil als grootste aandeelhouder heeft, won afgelopen week 2,5 procent.

In de AMX schoot de koers van koploper Vopak afgelopen week met 14,0 procent omhoog. Het tankopslagbedrijf heeft een prima jaar achter de rug en zag de omzet en winst stijgen. Het bedrijf gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het inkoopprogramma compenseert voor de voorzichtige outlook, volgens Jefferies.

Alfen ging op weekbasis bijna 7 procent hoger na de jaarcijfers, die wezen op meer margedruk bij de oplaadpalen in het tweede halfjaar, zeiden analisten van Jefferies. Degroof Petercam haalde het aandeel van zijn kooplijst. CEO Roeleman benadrukte tegen ABM Financial News dat de transitie naar elektrisch rijden gewoon blijft doorgaan en wees op de doorbraak bij de energie-opslagsystemen afgelopen jaar. Ook analisten van Van Lanschot Kempen waren wel te spreken over de cijfers en verhoogden hun koersdoel. Maar omdat het nieuwe koersdoel ruim onder de koers van Alfen ligt, volgde er toch een verkoopadvies.

OCI daalde afgelopen week 3,2 procent en belandde daarmee onderaan in de index. De resultaten schoten volgens Jefferies tekort. Maar Degroof Petercam was te spreken over de aandeelhoudersbeloning die in het vooruitzicht werd gesteld en verhoogde het koersdoel. Grootaandeelhouder Nassef Sawiris sluit meer desinvesteringen niet uit en denkt zelfs dat alle activiteiten kunnen worden verkocht, als er goede kopers zijn. "Wij zijn bouwers, geen houders", aldus Sawiris tegen de Financial Times.

Just Eat Takeaway steeg op weekbasis juist 6,1 procent in de Midkap. De maaltijdbezorger heeft zijn sponsorcontract met de UEFA met drie jaar verlengd. Financiële details werden niet gemeld. De samenwerking richt zich op de toernooien Champions League, Europa League en Conference League voor mannen. Verder verhoogde Deutsche Bank het koersdoel voor Just Eat.

Fagron dikte op weekbasis 4,3 procent aan na cijfers. Kepler Cheuvreux oordeelde dat de cijfers iets beter waren dan verwacht. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel.

BAM was afgelopen week koploper in de AScX met een winst van 16,6 procent, na beter dan verwachte resultaten en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. ING bleek onder de indruk en handhaafde het koopadvies met een koersdoelverhoging van 3,85 euro. Sectorgenoot Heijmans profiteerde mee en won op weekbasis 7 procent.

Wereldhave steeg 1,2 procent. Het vastgoedbedrijf haalde afgelopen jaar de eigen outlook en rekent voor 2024 op een iets hoger resultaat. Analisten spraken van solide resultaten.

PostNL won op weekbasis 8,5 procent, terwijl Pharming 6,4 procent liet gaan.

Het lokaal genoteerde Lavide won afgelopen week ruim 18 procent. Accountant GCP Auditors kreeg op 8 februari van de AFM bericht dat de registratie verleend is. GCP is de nieuwe accountant van Lavide.

Onward Medical steeg na een beweeglijke week uiteindelijk 2 procent.

Euronext wist afgelopen kwartaal de verwachtingen te verslaan. De outlook voor de kosten viel wel tegen. Het aandeel steeg op weekbasis bijna 2 procent.